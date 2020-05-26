富少隧道飆藍寶堅尼害2命 「盡力彌補」高院改判1年2月

富少游瀚甯前年7月7日凌晨駕藍寶堅尼，在自強隧道撞上工程車，釀2死3傷，檢方原依過失致死罪嫌起訴，公訴期間改以最輕本刑7年的妨害公眾往來安全罪追訴。士林地院認為游犯妨害公眾往來安全罪，但因自首、情堪憫恕兩因素減刑，判他2年4月徒刑；檢方和游皆上訴，高等法院改依過失致死罪改判1年2月徒刑。

士林地院原認為，游關閉電子式車身穩定系統，以平均車速140公里、最高時速170公里的速度經過限速40公里的自強隧道，足以影響用路人正常駕駛，並非只有危及個別和有限駕駛，因此構成妨害公眾往來安全致人於死罪。

士院審酌游飆車僅約10秒，除超速飆駛，沒有其他危險駕駛行為，造成公眾往來安全時間短促、行為態樣非甚惡劣，游承認過錯並賠償被害人家屬達成和解、被害人同意從輕量刑，犯後態度良好，依自首及刑法59條「情堪憫恕」減刑二次。

高院認為，游瀚甯犯的是修正前刑法第276條第1項的過失致死罪，檢察官在原審審理中變更起訴法條，但刑法第185條第1項是規定「損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險」，本案依事證，難以認定游是先與陶姓、施姓友人相約競速。

高院指，游等人當時是一前一後自至善路2段起駛，游駛近自強隧道入口才加速前行，並拉開和陶的車子距離，沒有相互競速、高速穿梭、變換車道、逆向行駛等非法截占特定路段取樂、讓交通功能喪失的情形，而且從游加速到事故，共才14秒，不構成妨害公眾往來安全罪。

高院撤銷改判的理由也認為，沒有證據證明游瀚甯關閉ESC系統、案發時時速應為123公里、施工的張姓被害人也有過失，另外認定游的行為無顯可憫恕之處，不應減刑。

高院認為游瀚甯只因一時尋求歡快就飆車，害身旁的劉姓女友、張姓工人死亡，但游認錯，並與劉女、張的家屬達成和解，賠償損害、獲得諒解，劉母偵查時表示游已賠償約9百多萬元，張的家人也說他已賠償8百多萬元，相信他已盡力彌補傷害。