聽新聞
test
0:00 / 0:00

富少隧道飆藍寶堅尼害2命 「盡力彌補」高院改判1年2月

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

富少游瀚甯前年7月7日凌晨駕藍寶堅尼，在自強隧道撞上工程車，釀2死3傷，檢方原依過失致死罪嫌起訴，公訴期間改以最輕本刑7年的妨害公眾往來安全罪追訴。士林地院認為游犯妨害公眾往來安全罪，但因自首、情堪憫恕兩因素減刑，判他2年4月徒刑；檢方和游皆上訴，高等法院改依過失致死罪改判1年2月徒刑。

士林地院原認為，游關閉電子式車身穩定系統，以平均車速140公里、最高時速170公里的速度經過限速40公里的自強隧道，足以影響用路人正常駕駛，並非只有危及個別和有限駕駛，因此構成妨害公眾往來安全致人於死罪。

士院審酌游飆車僅約10秒，除超速飆駛，沒有其他危險駕駛行為，造成公眾往來安全時間短促、行為態樣非甚惡劣，游承認過錯並賠償被害人家屬達成和解、被害人同意從輕量刑，犯後態度良好，依自首及刑法59條「情堪憫恕」減刑二次。

高院認為，游瀚甯犯的是修正前刑法第276條第1項的過失致死罪，檢察官在原審審理中變更起訴法條，但刑法第185條第1項是規定「損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險」，本案依事證，難以認定游是先與陶姓、施姓友人相約競速。

高院指，游等人當時是一前一後自至善路2段起駛，游駛近自強隧道入口才加速前行，並拉開和陶的車子距離，沒有相互競速、高速穿梭、變換車道、逆向行駛等非法截占特定路段取樂、讓交通功能喪失的情形，而且從游加速到事故，共才14秒，不構成妨害公眾往來安全罪。

高院撤銷改判的理由也認為，沒有證據證明游瀚甯關閉ESC系統、案發時時速應為123公里、施工的張姓被害人也有過失，另外認定游的行為無顯可憫恕之處，不應減刑。

高院認為游瀚甯只因一時尋求歡快就飆車，害身旁的劉姓女友、張姓工人死亡，但游認錯，並與劉女、張的家屬達成和解，賠償損害、獲得諒解，劉母偵查時表示游已賠償約9百多萬元，張的家人也說他已賠償8百多萬元，相信他已盡力彌補傷害。

劉母表示希望給游瀚甯機會，認為他不是要故意害死女兒，她知道游很傷心、內疚，這已經是很大教訓。本件檢察官可以上訴，但游不得上訴。

游翰甯。圖／本報資料照片
游翰甯。圖／本報資料照片
富少游翰甯前年7月在自強隧道飆藍寶堅尼，釀2死3傷。圖／本報記者翻攝照片
富少游翰甯前年7月在自強隧道飆藍寶堅尼，釀2死3傷。圖／本報記者翻攝照片

檢察官 自首 事故 藍寶堅尼

延伸閱讀

曳引車疑違規右轉輾斃騎士 駕駛過失致死罪送辦

「按腳筋」控制她指侵？ 女侍稱受創討100萬輸了

民主黨要求取得通俄案調查資料 高院擋下

人夫嘴巴自動導航到她「雙唇」 高院逆轉判小三得賠錢

相關新聞

房東PO房客欠租飆罵影片上網 反被提告妨害名譽

也是疫情受害者？知名爆怨粉團昨晚PO出桃園市中壢區房東收不到房租，和兩名房客口角反被嗆「兇什麼兇」、「妳（房東）去叫警察...

被欠150萬酬勞 俄羅斯女星安妮怒告前經紀人

俄羅斯籍女藝人安妮指控前經紀人、汎迪國際廣告公司負責人趙崇伶，以被廢止的舊公司名義替她安排工作，積欠超過150萬元酬勞，...

館長開譙議員粗口批歧視同志 檢方認屬言論自由不起訴

館長陳之漢因批評台南市議員盧崑福在台南市議會質詢時的言論歧視同性戀，在網路直播上稱議員是「豬腦袋」，甚至用一連串髒話開譙...

總統選舉連署書消失？呂秀蓮狀告人民最大黨幹部查真相

前副總統呂秀蓮代表喜樂島參選2010總統，卻在收件截止前宣布退選，也未繳交連署書。呂秀蓮譴責中選會應負刁難之責，並告發人...

兒少性剝削罰則輕 民團籲加重刑期

「兒童與少年性剝削防制條例執行以來，裁罰量、起訴率低，無法保障兒少性安全！」26日在時力立委王婉諭「預防N號房」公聽會上，台灣展翅協會秘書長陳逸玲呼籲，政府應提高現有條例的罰則至1年以上；婦女救援基金會副執行長杜瑛秋則希望政府可以增加輔導機制與宣導。不過衛福部與法務部互相推諉，並未討論出結果。

伸手摸小一女童胸？社團老師提告爭清白獲勝訴

北部地區某國小一名廖姓社團男老師，2016年間被一年級女童指控趁她彈鋼琴時手伸進衣內摸胸，性平會認定構成性侵害，因此校方...

直播稱女教練性騷擾遭開除 館長陳之漢涉誹謗起訴

網紅「館長」陳之漢因離職女教練在網路評論健身房而不悅，去年2月直播時，指對方在其他健身房任職期間性騷擾其他男教練，結果被...

高雄男轉貼「外國人口水吐捷運手把」 緩起訴付1萬代價

高雄潘姓男子今年3月20日涉轉發圖文到臉書，指外國人想害台灣也疫情淪陷，故意把口水吐在捷運扶手上，遭民眾檢舉；橋頭地檢署...

連署書不到14萬份呂秀蓮退選 提告拿走連署書人違法

前副總統呂秀蓮欲代表喜樂島參選本屆正副總統，卻在收件截止前宣布退選，也未繳交連署書。當時呂秀蓮譴責中選會應負刁難之責，並...

男單手騎車遭罰上萬 申訴還被扣車牌質疑警報復

南投縣名間陳姓男子今年3月因單手騎車被檢舉「危險駕駛」被開罰1萬2000元，陳不服向警方和監理單位申訴，未料再被加罰吊扣...

欠1.8萬房子被法拍 屋主借錢繳清罰鍰保住家

基隆市民陳青旭欠繳交通罰款1萬8千元，房子被法拍，成為新聞焦點。行政執行署20日宣布撤銷拍賣，陳青旭今天下午到基隆監理站...

參加友人慶生喝醉了 充氣床摩擦聲救了她

女子小蘋（化名）參加林姓友人的慶生活動，因她心情煩悶以致飲酒過量醉了，被安排睡在書房的充氣床，未料同為林男慶生的張男，見...

熱門新聞

三金影帝吳朋奉 被姪女發現陳屍陽台多時

台中2大型重機撞上左轉砂石車摔車 騎士1死1重傷

兄弟清水斷崖採「地獄美食」敬母 哥哥疑落海失蹤

軍人陳屍旅館 遺言：對不起父母 疑膠帶纏口鼻身亡

影／台南六甲半夜傳槍響嚇壞人 警方12小時內逮人取槍

赴美受訓行為不端、報告敷衍 退訓機師慘賠華航194萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。