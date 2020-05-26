吳宗憲合約糾紛 高院更一審判須還570萬不當得利

藝人吳宗憲2011年與男子蔡明宏簽經紀暨合組公司合約書，約定自2011年9月至2014年9月間由蔡擔任吳在中國的全約經紀人，演藝酬勞由蔡預付3千萬，再由吳日後演出酬勞扣減。蔡事後發現吳早在2010年11月就和曹常綸簽了經紀約，由曹獨家代理全世界的演藝事業，吳又在2011年10月找陳朋志擔任在中國的全約經紀人，他提損害賠償訴訟，要求吳返還已付的570萬元。台灣高等法院更一審今判吳須賠570萬元。

吳宗憲表示，和蔡的合約實際上是邱建成、陳朋志和他共同出資，由邱、陳與蔡商談合約內容，推由他代表簽約。但因他們3人對出資齟齬，蔡想退出，因此遲至2011年9月30日都沒能給付他第二期預付款，他便告知蔡自己已退出，將由邱、陳繼續履約；邱和陳再推由陳與他簽合約，他在2012年11月29日委請律師函告蔡明宏因沒依約給付第2期預付款報酬，終止雙方合約。

吳表示，因先前積欠曹常綸1500萬元，才在2010年11月19日簽訂合約及補充協議書，協議書也約定，他償還曹常綸借款後，合約效力就終止，因此與曹的合約只是他還款的擔保，實際上並無締結經紀契約的意思。

台北地院認為吳宗憲已合法終止雙方合約，蔡明宏不得再以違約為由「解除合約」，判蔡敗訴。不過高院前審認為蔡明宏已先依約給付第一期報酬預付款，扣除吳宗憲已清償的230萬元，吳應返還剩下的570萬元。吳上訴最高法院，最高院廢棄二審判決，發回更審。

高院更一審認為，蔡明宏2011年9月底向陳朋志等人表達要退出合約，陳請人轉告吳宗憲，吳同年10月19日與陳另簽訂合約，也有不願繼續履行合約的意思；吳將200萬元本票託交給陳、轉交蔡收執以擔保還款，亦有解除合約之意。

更一審認為合約既因雙方合意解除而溯及失效，吳宗憲取得的預付款無法律上原因受利益，致蔡受損害，扣除蔡已受償的230萬元外，吳應再返還570萬不當得利。