囤積哄抬醫療用口罩 潮男PO「警示文」獲緩起訴

台北市大安區1家電子菸專賣店業者顧承家囤積醫療用口罩並哄抬價格為每片14元。台北地檢署調查後，認定查扣的7500片是醫療用口罩，違反傳染病防治法及哄抬價格囤積防疫物資罪，今給予緩起訴處分，期限1年，須在個人臉書刊登「警世文」；至於230片N95屬工業用，給予不起訴處分。

為避免有心人士藉機「發災難財」，法務部要求全國各檢察機關啟動「民生犯罪聯繫平台」，積極與警政、衛政機關通力合作，嚴懲違反傳染病防治法相關行為。北檢成立「民生犯罪聯繫平台」，嚴查囤積或哄抬口罩等防疫物資相關不法情事。

檢警調查，顧承家3月9日分別向不知名人士及友人取得口罩，他囤積230片N95口罩、7500片醫療用口罩，並將醫療用口罩每片以14元賣給民眾，N95口罩則每片售價125元，遠超出政府實施口罩實名制所訂的統一價格5元。

3月18日，檢警會同相關人員前往該商店查扣7000多片口罩，為確認口罩分類及等級，特別請專業藥事人員進行鑑定。檢察官訊後依違反傳染病防治法等罪，諭令顧男以8萬元交保並限制住居。

鑑定結果顯示，7500片是醫療用口罩，依違反傳染病防治法第61條、特別條例第12條哄抬價格囤積防疫物資罪，考量坦承犯行且無前科，給予緩起訴處分，期限1年，須在個人臉書上連續7日刊登禁止擅自販賣口罩貼文，或分享相關法條、新聞連結。

至於230片N95屬工業用，不在衛福部公告列管防疫物資範圍內，不構成犯罪，給予不起訴處分。而扣案的醫療用口罩由北檢代為贈予新北市烏來區福山國小、台北市家扶中心等機關團體。

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