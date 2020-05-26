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闖民宅偷竊勒死獨居老婦 綁鐵工有悔意判無期免死定讞
男子周慶國去年凌晨闖入高雄左營區民宅行竊被八旬韋姓獨居老婦發現後，周摀住韋婦口鼻、勒脖，導致韋婦身亡，他搶走首飾及5000元現金；一、二審認為周有悔意且沒有誤導偵辦方向，均依強盜殺人罪判周無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴定讞。
擔任綁鐵工的周慶國經濟狀況不佳，他2019年4月17日凌晨2時許，騎機車到左營區左營大路附近巷內挑中韋姓老婦住處，砸破玻璃後開鎖闖入行竊，搜刮完1樓財物後，再潛入2樓臥室想繼續偷，未料被韋婦發覺出聲喝止。
周慶國擔心韋婦呼救會引起鄰居注意，先用右手環抱韋婦悶壓口鼻並勒頸，致韋婦陷入昏迷，他發現韋婦沒有意識後，搶走韋婦脖子上銀項鍊、右手腕銀手鐲及臥室床邊紅包袋內5000元現金，最後見韋婦死亡後騎車逃逸。
當天上午，韋婦兒子發現母親倒臥在床上氣絕身亡，家中還被翻箱倒櫃，報警處理，警方調閱監視器追查，逮捕周慶；周辯稱，他僅摀住韋婦嘴巴，沒摀鼻子也沒勒脖，否認有殺人意圖，但合議庭根據法醫解剖鑑定，認定韋婦是遭悶壓口鼻、壓迫頸部而腦部缺氧窒息死亡，認定周行竊失風，臨時起意強盜殺人。
一審認為，周慶國有殺人故意且手段激烈、惡性重大，但考量周犯後有歉意、悔意，也沒虛構或誤導辦案，犯行尚無剝奪生命與社會永久隔離必要，所以未處死刑；二審維持一審判決，最高法院駁回上訴，全案定讞。
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