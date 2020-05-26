赴美受訓行為不端、報告敷衍 退訓機師慘賠華航194萬元

許姓男子參加中華航空機師培訓，到美國飛行學校受訓卻在寢室喝酒喧嘩、抽菸，和駐衛警發生衝突，每月學習心得報告也「複製」相同內容，華航終止職前訓練，並依協議書約定提告要求許賠償訓練費、違約金等，台北地方法院判許應給付194萬餘元，可上訴。

華航提告主張，公司2015年6月派送許到美國飛行學校受訓，許同年12月24日在寢室飲酒喧嘩，還在室內抽菸，並和學校駐衛警發生不當肢體接觸，公司本依規定將許退訓，但公司從寬給予自新機會，未料發現許隔年1月至3月學習心得月報告內容一樣，顯見學習態度輕忽，嚴重缺乏飛行員紀律，因此依職前訓練協議書終止許的職前訓練，要求許賠償訓練費、損失和違約金共374萬餘元。

許抗辯，華航已經就耶誕節飲酒事件處罰他停飛2周，不得再以此作為終止契約的事由，另外學習心得月報告內容沒有相同，且心得報告和飛行員的專業技術、紀律和飛行安全沒有關聯。