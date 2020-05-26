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赴美受訓行為不端、報告敷衍 退訓機師慘賠華航194萬元
許姓男子參加中華航空機師培訓，到美國飛行學校受訓卻在寢室喝酒喧嘩、抽菸，和駐衛警發生衝突，每月學習心得報告也「複製」相同內容，華航終止職前訓練，並依協議書約定提告要求許賠償訓練費、違約金等，台北地方法院判許應給付194萬餘元，可上訴。
華航提告主張，公司2015年6月派送許到美國飛行學校受訓，許同年12月24日在寢室飲酒喧嘩，還在室內抽菸，並和學校駐衛警發生不當肢體接觸，公司本依規定將許退訓，但公司從寬給予自新機會，未料發現許隔年1月至3月學習心得月報告內容一樣，顯見學習態度輕忽，嚴重缺乏飛行員紀律，因此依職前訓練協議書終止許的職前訓練，要求許賠償訓練費、損失和違約金共374萬餘元。
許抗辯，華航已經就耶誕節飲酒事件處罰他停飛2周，不得再以此作為終止契約的事由，另外學習心得月報告內容沒有相同，且心得報告和飛行員的專業技術、紀律和飛行安全沒有關聯。
法官認為，許在耶誕節飲酒、開房間窗戶，確實違反學校宿舍規定，且許3個月的學習心得報告內容確實相同，認定許敷衍呈報心得報告，許在停飛處分後，未見省思，卻多次在報告中援用相同段落，認為有投機取巧、敷衍矇混的情況，認為華航終止契約有理由，審酌許違約情狀、華航所受損害等，判許應賠償訓練費、簽證費、生活津貼等174萬餘元，並賠償20萬元違約金，共計194萬餘元。
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