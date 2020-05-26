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傅崐萁刑期可合併 待台北地院裁定

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

立委傅崐萁炒股案遭判2年10月定讞，已於昨天入監，花蓮地檢署表示，傅的刑期可跟之前已執行的刑期合併，依法可訂為4年以下、2年10月以上的刑期，須由台北地院裁定後，再由地檢署換發指揮書。花蓮監獄指出，傅崐萁若要視訊質詢，需要申請審核；書面質詢則會依受刑人書信規定執行。

花蓮地檢署主檢陳旭華表示，傅崐萁因凱聚案判2年10月，與上次合機案判8月、以及偽造文書罪判6月共3案，符合刑法第50條「裁判確定前犯數罪」規定，可向法院聲請訂應執行刑，依法應會訂為3案刑期全加起來的4年以下，最重刑期2年10月以上的刑期。因他不是出獄後再犯案，只要服完刑期2分之1即可申請假釋。

陳旭華說，傅崐萁刑期合併須由台北地檢署向台北地院聲請，待北院裁定執行刑後送交花檢，執行檢察官將北院裁定應執行刑扣除之前已執行的刑期後，花檢會立即換發指揮書。

花蓮監獄副典獄長朱介民表示，傅崐萁未褫奪公權，入監仍保有立委資格，目前傅是否安排書面質詢部分，目前沒有跟獄方做聯繫。若未來傅崐萁需要書面寄送，都會依據受刑人書信規定執行，至於是否能執行立委職權，這屬於立法院的審議事項。

日前立院試用視訊質詢，若傅崐萁要求視訊審議，花監能提供嗎？朱介民回應，因為傅是以受刑人身份進來，要跟誰視訊，都需要透過正常程序辦理申請，目前並沒有得到任何通知。

傅崐萁進來第一餐有把素飯菜都吃完，據觀察他睡得很好，身體狀況非常健康，一切都很正常。因值防疫期間，剛入監需隔離，檢疫區都是一人睡一間。因傅崐萁簽署不公開「收容人資料開放查詢表」，花監無法對外透露傅的編號。

昨天傅入監有帶個人物品，還沒有做檢查，今天檢查完後會送到個人房間。今天中午的菜色是養生糙米飯、白玉燒黑輪、香煎菜脯蛋、木耳大黃瓜、雙色蔬菜湯。

立委傅崐萁刑期可合併，須待台北地院裁定。圖為花蓮監獄外觀。記者王思慧／攝影
立委傅崐萁刑期可合併，須待台北地院裁定。圖為花蓮監獄外觀。記者王思慧／攝影
花蓮監獄中午的素食菜色是養生糙米飯、白玉燒黑輪、香煎菜脯蛋、木耳大黃瓜、雙色蔬菜湯。圖／花蓮監獄提供
花蓮監獄中午的素食菜色是養生糙米飯、白玉燒黑輪、香煎菜脯蛋、木耳大黃瓜、雙色蔬菜湯。圖／花蓮監獄提供

傅崐萁 炒股

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