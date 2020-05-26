「馬崗漁村」申請登錄聚落建築群失敗 居民提告救濟
東北角貢寮極東村落「馬崗村」石頭屋傳承百年，有部分地主有意收回由開發建商進駐投資，為保全歷史悠久漁村聚落，居民申請登錄聚落建築群，但遭新北市政府文資審議大會決議不登錄。居民委任環境權保障基金會律師提告撤銷，台北高等行政法院今上午準備程序終結，將改期進行言詞辯論。
馬崗村是台灣本島極東村落，聚落有半數建築是石頭屋構造，據耆老口述，建築歷史可追溯到清代；聚落北端則是全台灣生長最多綠藻的馬崗潮間帶，村民長年依海維生，但居民只有地上權，土地由地主所有。
有開發公司近年陸續收購漁村土地，22戶居民希望保留在地生活脈絡、不要被迫遷，前年11月21日申請登錄聚落建築群，經專案小組會勘及公聽會，去年7月17日提送文資審議大會審議。
文資審議大會認為，馬崗漁村所屬的環境與東北角各漁村雷同，缺乏個別獨特性，且該區域人群的移居、家系構成乃至宗族發展，欠缺歷史脈絡與紋理完整性。
雖然傳統砌石構造的石頭屋及防風浪牆是聚落家屋建築特色，但由於年久失修，且諸多石頭屋等改建為新式建築，以致該區域全貌協調價值深受影響，故做成不登錄的決議。漁村內3棟列冊追蹤建物，將單點式依文資法程序審議其文資價值。
居民們不服提行政訴訟。環境權保障基金會專職律師黃馨雯主張，文資審議程序中有違法瑕疵，包括現勘後的張震鐘委員意見、公聽會及專案小組會議呈現的評估報告簡報，都明確指出馬崗漁村聚落符合3項登錄基準。
評估報告指出，馬崗是東北角重要地標，在漁業發展歷史具有重要地位，但文資審議大會決議都沒提到，還說缺乏歷史脈絡、家族體系不完整，但這應是主管機關調查義務，怎反而要居民承擔不利益。
受文化局委託針對馬崗進行文資價值評估的張震鐘委員，在審議大會中被文化局以持有特定立場要求迴避，過去最高法院有判決指出，受任評估審議標的是否具有文資價值的委員不用迴避，原處分作成違法且基於不完全事實，應予撤銷。
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