炸總統府、攻核電廠？ 「世界台灣皇帝」寫心路無罪

兩度以「世界台灣皇帝」身分欲參選總統的藍信祺，去年9月在臉書上張貼「自民國83年聲明殺戮內戰：主張變更國家體制」等文字，並在同一貼文張貼「汽車炸毀總統府、攻擊核能電廠、油庫、中斷交通，全民殺戮內戰」圖片，被依恐嚇公眾罪起訴。士林地院認為藍的文字是對國家體制、公共事務表達意見，判無罪；檢方上訴，高等法院今駁回。

藍信祺在1981年犯下「虎山雙屍命案」遭判刑19年，曾列名十大槍擊要犯，2016年、2020年以「世界台灣皇帝」之名參選總統，最後因沒送出連署書而未果。

藍否認恐嚇公眾，辯稱是為了參選總統進行連署才書寫他的經歷，他在1994年時是有主張要用殺戮內戰的方式改變國家體制，因為當年是國大代表選任總統，不是由全民直選，才會用那樣的文字去主張要打仗，但1996年改制後變成民選總統，他就用參與總統選舉的方式改變國家體制。

因參選須達連署門檻，藍解釋這才會在臉書上進行連署，陳述他希望改革國家的歷程、本身的經歷，寫這些文字只是要表示他真的有改革決心。

士院審理，發現藍在臉書上寫下「我由地球腦命台灣九鼎龍穴生，我至愛父親回到九鼎龍穴，我準備發動武裝革命，公開用毒氣炸掉總統府，殺光無恥垃圾，截斷公鐵路航線，攻擊佔領核能、炸掉油庫，市區發動巷戰。」等字句，但經士檢偵查後，也以藍所表示的是廿年前的主張，且他改變留言的看法而處分不起訴，因此判藍無罪。