酒後潑油想燒派出所宿舍還搶警槍 警員前女友被判3月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

舒姓女子原為台南市警局佳里警分局某派出所警員的未婚妻，去年11月29日夜宿其宿舍並喝酒，酒後情緒不穩欲輕生，拿葵花油潑灑牆壁及大門，隨後持打火機想點火，剛好她未婚夫返回奪下打火機後，往外頭洗手台清洗油漬時，她還想取下其配槍，當場逮捕後送醫，舒女坦承犯行，台南地院認她預備放火燒燬現供人使用之住宅處3月徒刑，又犯強制未遂罪處拘役30日，可上訴。

佳里警分局指出，目前兩人已分手，未再繼續交往。至於司法部分則交由法院裁量，尊重司法判決。

檢警調查，舒女去年11月29日，夜宿在員警的宿舍並喝酒，隔天上午7時20分，酒後情緒不穩而欲輕生。她先拿葵花油往宿舍的牆壁、大門潑灑，並持打火機欲點火燒毀該建物，適逢她未婚夫在派出所值勤返回撞見，立即奪下尚未點火打火機。

她見未婚夫在外面的洗手台清洗雙手油漬時，趁其不備，欲取下其值勤所配帶警槍，隨遭他當場逮捕，期間，她未婚夫右手無名指也因此受傷。警方先將她送醫，並實施吐氣酒精濃度測試，吐氣酒精濃度為每公升1.17毫克。

台南地院審酌，舒女不思與男方理性溝通，卻在飲酒後，以預備放火、欲拿取警槍的手段，宣洩情緒，法紀觀念淡薄，而預備放火行為對於公共安全有危害，危險性甚高，所幸未釀災。惟考量她自始坦承犯行，且因心情欠佳而飲酒後情況下所犯下的犯行。

同時考量被告罹有腹痛、肝硬化、認知障礙、憂鬱症等身體狀況，及智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，認她犯預備放火燒燬現供人使用之住宅，處3月徒刑，又犯強制未遂罪，處拘役30日，均可易科罰金。

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台南地院認舒女犯預備放火燒燬現供人使用之住宅處3月徒刑，又犯強制未遂罪處拘役30日，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認舒女犯預備放火燒燬現供人使用之住宅處3月徒刑，又犯強制未遂罪處拘役30日，可上訴。圖／本報資料照

憂鬱症 肝硬化 警察

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