臉書下方留言三次「87」 男挨告遭罰兩千元
許姓男子去年5月間在家用手機上網，登入臉書到一個汽車中古車零件社團，於一名網友的ＰＯ文下留言：「這種人還可以當老師欸！87...87...87」，結果對方氣炸，報警提告；新竹地院審理終結，依公然侮辱罪，判處罰金2千元，換言之，罵三次87，一次要罰約666元。
經查，許男去年5月9日上午在新竹市住處用手機上網，登入臉書，到一個汽車中古零件區，並在曾姓網友發表的文章下留言，「這種人還可以當老師欸！87...87...87（意指白痴）」，曾認為許此舉已足以貶損他位於社團上的評價，氣的報警提告。
法官調閱臉書網頁翻拍照片，認為許犯刑法309條第1項公然侮辱罪，對曾造成名譽上受損，考量許坦承犯行，審酌依其犯罪動機、目的、經濟依公然侮辱罪，判處罰金2千元。
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