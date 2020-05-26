臉書下方留言三次「87」　男挨告遭罰兩千元

許姓男子去年5月間在家用手機上網，登入臉書到一個汽車中古車零件社團，於一名網友的ＰＯ文下留言：「這種人還可以當老師欸！87...87...87」，結果對方氣炸，報警提告；新竹地院審理終結，依公然侮辱罪，判處罰金2千元，換言之，罵三次87，一次要罰約666元。

經查，許男去年5月9日上午在新竹市住處用手機上網，登入臉書，到一個汽車中古零件區，並在曾姓網友發表的文章下留言，「這種人還可以當老師欸！87...87...87（意指白痴）」，曾認為許此舉已足以貶損他位於社團上的評價，氣的報警提告。