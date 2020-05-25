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設備效期2月31日？ 基警科技執法出包 舉發照片全作廢
基隆市警局架設「移動雷達測速照相結合噪音偵測設備」，同步取締汽機車超速及將改裝排氣管造成噪音案件轉報環保局裁處，不料本月18日專案取締勤務搞烏龍，由於設備檢定有效期限設定「110年2月31日」，警方今天表示，當天取證相片已全數作廢，不會交由環保局開罰。
汽機車改裝排氣管產生噪音問題，民眾詬病已久。基隆市警察局說，今年3月起導入科技執法，陸續在基福公路、暖暖街及八堵路等道路，架設「移動雷達測速照相結合噪音偵測設備」，加強取締超速及噪音車輛，執行近2個月已讓民眾有感。
市察局交通隊本月18、19、20日連續3天夜晚，在中山區中和路取締超速及舉發噪音，將產生超過95分貝的車輛相片，上傳環保署噪音網站通知車主檢驗，依法裁處。
有人質疑儀器偵測特定車輛噪音時，可能恰有其他車輛經過，導致儀器收音數值偏高，公信力有問題。
警方表示，為防止類似狀況發生，已要求各單位選擇較無噪音干擾環境執勤，並注意有無其他車輛干擾。偵測分貝數超標車輛，也需有改裝排氣管事實，才會轉由環保局通知檢驗，避免擾民。
警方雖強調這套設備，經由工研院委由第三方公正單位實驗室檢測，運作與管理符合法規要求。但有人發現警方公布的取締照片中，檢定有效期限竟顯示「110年2月31日」，2月並無31日，質疑儀器有問題。
交通隊表示，有員警執勤前誤觸儀器設定，才會出現檢定有效期限「110年2月31日」的錯誤，為避免爭議，18日取證相片已全數作廢，並會加強員警教育訓練，熟悉設備操作，維持執法公信力。
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