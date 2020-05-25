遠航董座張綱維涉違反證交法 北檢向法院聲請延押2月

遠航董事長張綱維。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影 遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空公司，3月27日回公司搬走現金8百萬元而被台北地檢署聲押禁見獲准。羈押期限將屆滿，檢察官今再度提訊張出庭調查，庭訊後認為張涉嫌違反證券交易法等罪，因有逃亡、勾串共犯與證人之虞，傍晚5時30分向北院聲請延長羈押2個月。

檢方調查，遠航向合作金庫貸款22億元，2016年7月間被張綱維私挪至樺壹租賃公司，張涉嫌偽造不實債權，把貸款變成重整代墊款，涉犯證券交易法財報不實等罪。

張綱維3月30日到案，檢察官當庭予以逮捕，依涉犯重罪、有串證及逃亡之虞聲押禁見。台北地院召開羈押庭裁定以8百萬元交保，經檢方抗告，法院4月2日重裁張羈押禁見。

而為保全證據，北院召開羈押庭時，檢調趕赴遠航扣押相關帳冊、文件資料等物證，並緊急扣押公司相關帳戶共3千多萬多元。

據悉，張綱維3月27日到遠航財務部門，要求財務主管領出8百萬元現金，但遭財務部拒絕，張聲稱是股東之間資金往來用途，強硬要財務部門取錢，財務部要求張必須簽名，但張不願意，財務部強調「若不簽名就不蓋章」，張不得已只好簽收領據。

檢方獲悉後，日前先赴遠航扣押張綱維的印章、存摺與帳戶。由於31日是遠航最後一個營業日，張被法院裁定交保，公司尚有三百多萬現金尚未被張攜出，且員工擔心遠航職工福利委員會帳戶將來也會被張動用。

檢調為保全證據，連夜前往遠航扣押一批遠航帳冊、文件資料等物證，及財務部保管的職工福委會取款印鑑及帳戶內1千多萬元，及差點被帶走的3百萬元現金。

此外，檢調獲報遠航公司預計31日有兩筆金額共約1700多萬元的應收帳款，匯入公司帳戶，因此緊急扣押公司帳戶，並向法院陳報。

5月20日，檢察官林達首度提訊張以釐清金流，25日再提訊張調查。庭訊後，因張羈押的2個月期限將屆滿，訊後今晚間向法院聲請延押羈押2個月。