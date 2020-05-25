不想「道歉」陳雅琳、金溥聰為字眼相持 法官：都想有面子

三立新聞前主播陳雅琳5年多前播報中，稱時任國安會秘書長的金溥聰指示國民黨副秘長林德瑞致電台北市長參選人連勝文，要求他別因食安風暴攻擊頂新魏家；金認報導不實，提告求償1元、登報道歉。陳判賠確定，台灣高等法院更一審今就道歉部分行準備程序，陳同意在個人臉書澄清24小時，但金堅持要她「道歉」，雙方為了要用哪個詞彙相持不下。法官勸和說「講白點，大家都想有點面子」。

陳雅琳現為壹電視主播。陳女2014年12月17日晚間播報時，指金溥聰請林德瑞致電連勝文陣營，要求不要批評頂新魏家；金溥聰鄭重澄清「絕無此事」，要求陳雅琳3天內公開道歉，否則將採取法律行動。

金認為新聞報導必須查證，陳雅琳只憑雜誌報導內容批評他，未善盡查證義務。陳女辯稱她的言論是本於「公正第三人立場」提出社會大眾可能的看法與質疑，這些評論並不違法。

士林地院審理時，法官認為陳雅琳說「總統府那邊，金溥聰派來的這個金溥聰當時用的副秘書長『副秘書長』林德瑞打了個電話…。」等字句，是在說明林德瑞乃金溥聰派到國民黨任副秘書長的背景，不是直指金指示林德瑞撥打電話。縱使陳女講了具政治性質的話，也受言論自由保障，認為她已盡合理查證義務，且是對可受公評之事表達意見，判金敗訴。

金上訴高院，高院認為陳雅琳身為主播，對新聞真實性有查證義務，報導中播放蔡正元訪問、李德維、范姜泰基的陳述也無法證明她說的是真的，應負侵權行為責任，判賠償1元，但不用登報道歉。但最高法院廢棄高院前審「道歉」部分的判決、發回更審。

更一審前幾次庭期，雙方各有退讓，金溥聰同意陳雅琳改在個人臉書上道歉，不過陳雅琳準備刊登的是「澄清聲明」，兩方沒有共識，進度停滯。金溥聰說，陳的澄清是重複引述先前她未經合理查證，自行口述添加誹謗他名譽的錯內容，這樣不但沒有達到澄清效果，反而是二度傷害他。

金批評陳雅琳至今沒有任何悔意，在更審法庭上稱「馬金」不是指馬英九和他，說法院的判決造成「冤案」，還指他戕害新聞自由。金說，當初他只要求賠償1元，重點就是希望陳雅琳公開道歉澄清，但她沒有任何歉意，反讓大家以為是在壓迫她，公理何在？

陳雅琳堅持報導有經查證，況且當天就有唸了金溥聰的澄清稿，已有平衡報導；她激動地說「我有查證，為什麼要強迫我沒做的事？」，認為這攸關新聞自由。

金溥聰的律師魏憶龍表示，金同意陳刊登的字句為「未經合理查證，與事實不符，特此澄清」，這部分法院已判決確定，質疑「這跟新聞自由有什麼關係？」，不解陳雅琳為何還在爭執「有無合理查證」。

面對僵局，法官馬傲霜說「可能她（指陳雅琳）心裡永遠不會服氣」，魏憶龍表示如果只是要「澄清」，那金在報紙上買版面每天登即可，況且歷來的類似判決都是「道歉聲明」。陳雅琳質疑專業的新聞工作者面對社會重大議題是否不能提問？她是主播，沒有對金人身攻擊。