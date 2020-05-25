國民黨「轉帳撥用」被追徵8.6億元 法院預計9月前宣判

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產而追徵8.6億多元。國民黨不服提告救濟，台北高等行政法院審理近兩年，面臨大法官憲法法庭將針對黨產條例部分條文進行言詞辯論，今下午開庭時國民黨委任律師懇請法官一併聲請釋憲，但法官將持續審理，預計9月前宣判。

黨產會認為，國民黨於訓政時期僅依國防最高委員會第227次常務會議決議，取得特種房屋「使用權」，並依據行政院民國43年6月5日函示，轉帳取得國有特種房屋的基地產權，並於民國46年至50年間辦竣登記取得房屋基地後，陸續於民國46年至61年間及76年，以買賣方式移轉第三人。

黨產會指出，國民黨應於行憲後實行黨國分離，並將房屋使用權返還予國家，但國民黨非但沒有返還給國家，甚至利用黨國一體之政治支配實力，將該等房屋「所有權」移轉登記為「黨有」，自屬不當取得財產。

國民黨不服，聲請停止執行獲准，另提告撤銷原處分。國民黨委任律師張少騰主張，先前各庭法官已針對黨產條例有關附隨組織、移轉國有相關條文聲請釋憲，憲法法庭將於6月30日進行言詞辯論，而本案的法條並未在聲請範圍內，懇請鈞院一併聲請。

黨產會提出中廣提告確認交通部於民國76年間移轉花蓮機電室土地作為「戰時損失補償費」，雙方間「作價轉讓」公法上關係存在之訴的判決書，以中廣敗訴理由為佐證，強調國防最高委員會第227次常務會議決議不足以作為「作價轉讓」的法律關係依據。

此外，位於台南市白河區崎內里的竹子門農場，在日治時期稱為「金子農場」，二戰後土地總登記為國有，在戒嚴時期以「轉帳撥用」為登記原因變成黨產，由國民黨台灣省委員會取得，1987年間被國民黨大量移轉第三人。

「竹子門農場」移轉面積高達122.36公頃，移轉當期公告現值約2600多萬元。由於黨產會將「竹子門農場」列於原處分附表，受命法官吳坤芳請黨產會提供「竹子門農場」相關資料作為參考。