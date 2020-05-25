女工友與護理師口角帶汽油鬧醫院 新北地院判刑5月

衛生福利部台北醫院一名江姓女工友，因與護理師發生爭執，涉持瓶裝汽油及打火機到醫院護理站揚言要自焚。新北地方法院日前判處江女有期徒刑5月，可易科罰金。全案可上訴。

判決書指出，江姓女子在台北醫院擔任工友，2019年6月2日在加護病房值班時，江女詢問陳姓護理師是否要推病人去照X光，但未獲回應；江女過一段時間後再次詢問，陳姓護理師回應「妳還沒推喔」等語，引起江女不滿。

江女怒回「我問妳，妳都不答應我，我們工友也是人」，雙方發生爭執；院方隔日安排李姓督導處理，但江女不滿李姓督導的處理方式，當天致電單位主管表示「我會帶1瓶汽油過去，我的命不要了，我就跟她同歸於盡」等語。

判決書指出，江女事後帶著裝有汽油的寶特瓶及打火機到台北醫院某護理站前，揚言要找與她發生不快的陳姓護理師及李姓督導，並聲稱要自焚，隨後被現場人員壓制並奪下寶特瓶。

江女偵訊時否認犯行，辯稱是要在醫院外面的庭院空地自焚，並聲稱不會在醫院裡面傷害別人。

新北地方法院認為，江女此舉無視於他人生命、身體、財產安全，僅稱是因為「不甘心」、「我只是要討回一個公道」、「沒有考慮這麼多」，未有致歉之意，也未完全坦認犯行，依預備放火燒燬現有人所在之建築物罪判處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1天。全案可上訴。 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )