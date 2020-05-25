PTT發文賭總統得票數 賭金捐公益2男不起訴

葉男在PTT發文以時為總統候選人蔡英文和韓國瑜得票數為依據，每差100票需捐款1元給家扶，或發放等價的雞排，盧男留言允諾對賭，兩人遭送辦，檢方偵查後2人不起訴。

基隆地檢署不起訴書指出，葉姓男子去年12月28日深夜11時許在PTT發表標題為「對韓國瑜勝選有信心的韓粉進來」文章，以當時總統候選人蔡英文和韓國瑜得票數為依據，每差100票須於今年1月底前，捐款新台幣1元給家扶中心，也可換成等價的雞排，同樣在1月底前發放。

盧姓男子則留言表示，「來吧！我和你賭」，2人遭警方依賭博罪和違反總統副總統選舉罷免法函送法辦。

檢方表示，2人最後並未變更賭博標的，蔡英文當選，則葉男贏，若韓國瑜當選，則盧男贏，若宋楚瑜當選，則雙方平手。