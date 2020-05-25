聽新聞
test
0:00 / 0:00
PTT發文賭總統得票數 賭金捐公益2男不起訴
葉男在PTT發文以時為總統候選人蔡英文和韓國瑜得票數為依據，每差100票需捐款1元給家扶，或發放等價的雞排，盧男留言允諾對賭，兩人遭送辦，檢方偵查後2人不起訴。
基隆地檢署不起訴書指出，葉姓男子去年12月28日深夜11時許在PTT發表標題為「對韓國瑜勝選有信心的韓粉進來」文章，以當時總統候選人蔡英文和韓國瑜得票數為依據，每差100票須於今年1月底前，捐款新台幣1元給家扶中心，也可換成等價的雞排，同樣在1月底前發放。
盧姓男子則留言表示，「來吧！我和你賭」，2人遭警方依賭博罪和違反總統副總統選舉罷免法函送法辦。
檢方表示，2人最後並未變更賭博標的，蔡英文當選，則葉男贏，若韓國瑜當選，則盧男贏，若宋楚瑜當選，則雙方平手。
檢方指出，由於最後獲益人為家扶中心，屬於公益事項，尚不致有影響社會秩序和妨害善良風俗之虞，應非賭博罪處罰的對象；另外，這起案件僅2人參與，並無個人獨得獲利，不足以動搖選民的選舉意願，進而影響選舉結果，予以2人不起訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言