快訊

東沙群島危機？淺談中國奪取台灣外島的可能性

68歲洪金寶暴瘦模樣曝光 網驚「比70歲譚詠麟老」

羈押期限將屆滿 北檢提訊張綱維

中央社 / 台北25日電

遠東航空董事長張綱維涉案遭羈押，台北地檢署檢察官今天上午提訊張綱維，訊問後還押。由於張綱維羈押期限將屆滿，北檢將考慮是否聲請延長羈押。

遠東航空公司去年12月12日宣布因資金籌措困難停航，另外，北檢在遠航停航前接獲情資，針對遠航資金是否遭不法挪用展開調查，去年12月13日即傳喚張綱維說明，訊後諭知限制出境、出海、住居。

檢調3月間陸續接獲檢舉，指張綱維現身遠航總公司，要求財務人員將金庫內預留支付清算人力及相關成本的新台幣800萬元現金交出來，還領走遠航職工福委會以財團法人名義在兆豐銀行帳戶名下的200萬元。

北檢3月30日約談張綱維到案，訊後認定他違反證券交易法等罪，向法院聲請羈押禁見，一度遭法院裁定以800萬元交保。案經北檢抗告成功，台北地方法院4月2日重開羈押庭，裁准羈押張綱維並禁見。

檢察官上午提訊在押的張綱維，就案件疑點繼續訊問，庭訊約1個多小時後，將張綱維還押看守所。由於張綱維的羈押期限將於6月初屆滿，檢察官近期將決定是否聲請延長羈押。

遠航 遠東航空 檢察官 張綱維

延伸閱讀

遠航張綱維搬老母、幼子求解除羈押 高院：逃例很多

把財務部當提款機？張綱維4個月私搬遠航2430萬

北院裁押遠航董座張綱維 律師：依法抗告

羈押了！遠航董事長800萬交保遭撤回 北院裁押

相關新聞

酒後潑油想燒派出所宿舍還搶警槍 警員前女友被判3月

舒姓女子原為台南市警局佳里警分局某派出所警員的未婚妻，去年11月29日夜宿其宿舍並喝酒，酒後情緒不穩欲輕生，拿葵花油潑灑...

臉書下方留言三次「87」　男挨告遭罰兩千元

許姓男子去年5月間在家用手機上網，登入臉書到一個汽車中古車零件社團，於一名網友的ＰＯ文下留言：「這種人還可以當老師欸！8...

以「魔擦筆」變造住宿資料 警光山莊管理員汙錢收押

南投縣警信義分局東埔派出所莊姓警員，涉嫌利用兼任當地警光山莊管理員職務之便，以「魔擦筆」變造房客住宿資訊，將應收金額塗銷...

法律櫥窗／車禍刑事訴訟 期限僅6個月

台南吳姓市民去年底騎機車在南區遭闖紅燈的轎車擦撞，致手部骨折，經送醫手術後，復原狀況不理想，吳向肇事駕駛提到賠償事宜，對...

設備效期2月31日？ 基警科技執法出包 舉發照片全作廢

基隆市警局架設「移動雷達測速照相結合噪音偵測設備」，同步取締汽機車超速及將改裝排氣管造成噪音案件轉報環保局裁處，不料本月...

遠航董座張綱維涉違反證交法 北檢向法院聲請延押2月

遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空公司，3月27日回公司搬走現金8百萬元而被台北地檢署聲押禁見獲准。羈押期限將屆滿，檢察官今再...

不想「道歉」陳雅琳、金溥聰為字眼相持 法官：都想有面子

三立新聞前主播陳雅琳5年多前播報中，稱時任國安會秘書長的金溥聰指示國民黨副秘長林德瑞致電台北市長參選人連勝文，要求他別因...

PTT發文賭總統得票數 賭金捐公益2男不起訴

葉男在PTT發文以時為總統候選人蔡英文和韓國瑜得票數為依據，每差100票需捐款1元給家扶，或發放等價的雞排，盧男留言允諾...

國民黨「轉帳撥用」被追徵8.6億元 法院預計9月前宣判

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產而追徵8.6億多元。國民黨不服提告救濟，台北高等行政法院審...

新北醫材商50元酒精賣400元 連上游廠商都看不下去

衛服部今年3月中旬將藥用酒精和防疫清潔用酒精列為重要防疫物資，依法不得哄抬物價，但新北一名巫姓醫療耗材批發商仍將原價50...

打卡武漢「帶好料回去」警員闖禍退休地院判罰20萬

桃園市八德警分局吳姓前警員今年1月間，在個人臉書打卡，標註他人在中國武漢華南蔬果市場，指稱「帶點好料的回去和大家分享」，...

駁斥報導指控「土皇帝」 上校督導出面喊冤

教育部雲林縣聯絡處上校軍訓督導吳智泰，被傳出運用職權推薦太太升遷，還挪用業務經費買了跑步機、裝設私人專用的免治馬桶，還被...

熱門新聞

遭資深藝人銀霞控訴醫療疏失 台大名醫：我比她更委屈

圖書館偷拍狼趴地拍裙底 反被正義之士拍下

花蓮地檢署證實 傅崐萁今天臨時提前入監

不想「道歉」陳雅琳、金溥聰為字眼相持 法官：都想有面子

影／高雄大貨車違規右轉 騎士急煞摔車頭遭輾破身亡

男超商偷牛肉麵露餡 店員追出被打仍死逮不放

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。