羈押期限將屆滿 北檢提訊張綱維

遠東航空董事長張綱維涉案遭羈押，台北地檢署檢察官今天上午提訊張綱維，訊問後還押。由於張綱維羈押期限將屆滿，北檢將考慮是否聲請延長羈押。

遠東航空公司去年12月12日宣布因資金籌措困難停航，另外，北檢在遠航停航前接獲情資，針對遠航資金是否遭不法挪用展開調查，去年12月13日即傳喚張綱維說明，訊後諭知限制出境、出海、住居。

檢調3月間陸續接獲檢舉，指張綱維現身遠航總公司，要求財務人員將金庫內預留支付清算人力及相關成本的新台幣800萬元現金交出來，還領走遠航職工福委會以財團法人名義在兆豐銀行帳戶名下的200萬元。

北檢3月30日約談張綱維到案，訊後認定他違反證券交易法等罪，向法院聲請羈押禁見，一度遭法院裁定以800萬元交保。案經北檢抗告成功，台北地方法院4月2日重開羈押庭，裁准羈押張綱維並禁見。

檢察官上午提訊在押的張綱維，就案件疑點繼續訊問，庭訊約1個多小時後，將張綱維還押看守所。由於張綱維的羈押期限將於6月初屆滿，檢察官近期將決定是否聲請延長羈押。