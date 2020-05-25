新北醫材商50元酒精賣400元 連上游廠商都看不下去

衛服部今年3月中旬將藥用酒精和防疫清潔用酒精列為重要防疫物資，依法不得哄抬物價，但新北一名巫姓醫療耗材批發商仍將原價50多元的酒精提高到400多元販售，漲幅超過8倍，甚至將近10倍，今天被新北地檢署依違反新冠肺炎防治紓困條例起訴。

起訴指出，巫男公司不生產酒精，而是向上游廠商進貨。他在新冠肺炎疫情爆發前，500毫升的瓶裝藥用酒精售價大約50到52元、4公升的桶裝酒精也才293元，但疫情爆發後，見民眾對酒精需求急迫殷切，認為有機可乘，於是將價格調高到瓶裝400到420元、桶裝2600到2730元。

巫男在衛服部將酒精列入防疫物資後，仍透過購物網站販售高價酒精，連上游廠商都認為其價格過高，要求他將商品下架；檢調獲報後，上個月中旬發動搜索，經調查估算，其獲利約27萬餘元，訊後命10萬元交保。