打卡武漢「帶好料回去」警員闖禍退休地院判罰20萬

桃園市八德警分局吳姓前警員今年1月間，在個人臉書打卡，標註他人在中國武漢華南蔬果市場，指稱「帶點好料的回去和大家分享」，遭桃園地檢署起訴，成為全台首例因散播武漢肺炎不實訊息起訴案。桃園地院法官日前審結，依違反傳染病防治法散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪嫌，判處20萬元罰金。

八德警分局今天上午表示，吳姓前警員被網路爆料後，該分局立即召開考績會，將吳姓前警員從重記一大過處分，並調整服務單位，吳員隨即申請自願退休，已在今年1月31日退休生效。

桃檢調查，新冠肺炎疫情期間，今年1月26日，八德分局吳姓前警員趁春節休假期間，在個人臉書打卡PO文，指稱「帶點好料的回去和大家分享」，網友截圖分享後，引發社會議論，吳得知闖下大禍，解釋「自己只是想開個玩笑」，桃檢迅速偵結將吳姓前警員依傳染病防治法散播有關傳染病流行疫情不實訊息、恐嚇公眾等罪嫌提起公訴。