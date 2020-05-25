快訊

東沙群島危機？淺談中國奪取台灣外島的可能性

68歲洪金寶暴瘦模樣曝光 網驚「比70歲譚詠麟老」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

駁斥報導指控「土皇帝」 上校督導出面喊冤

聯合報 / 記者陳苡葳蔡維斌／雲林縣即時報導

教育部雲林縣聯絡處上校軍訓督導吳智泰，被傳出運用職權推薦太太升遷，還挪用業務經費買了跑步機、裝設私人專用的免治馬桶，還被投訴人形容就像「土皇帝」。吳智泰今天出面駁斥，表示一切都是莫須有的指控，直指投訴的人斷章取義，他將對惡意爆料及鏡週刊不實報導保留法律追訴權。

吳智泰表示，鏡週刊報導中提到太太王姓中校的晉升、記功等事，他都盡量迴避，完全依現有的考核程序及人評會審查，他還曾言勸太太放棄升遷機會。而聯絡處助理督導執行「校安值勤」會有2000元津貼，內部調查確實有前往各校督導，只是書面資料的登錄有出入，是行政上的瑕疵，會加強檢討疏失，他們並沒有要掩蓋、隱瞞的意思。

而投訴人懷疑他挪用公款買跑步機及飛輪車，吳智泰指出，這些都是依法辦理採購，但因為聯絡處無太多空間可放，因此暫放在他的辦公室及其他樓層，他也說「很鼓勵同仁踴躍使用」，而免治馬統裝設原規畫在三個樓層，但最後僅裝設在二樓有插座的廁所，而且開放公用，並不是要圖一己私利。

其王姓教官服務的學校表示，王姓教官平常教學非常認真，是大家公認的好教官，無論在創新教學或是特教方面都有良好表現，據了解，當初王也思考要調離雲林，學校對於這些不實指控深感無奈與遺憾。

雲林地檢署表示，針對檢舉部分，檢調單位還在就檢舉情資釐清當中。

雲林縣調查站回應，確實有接獲檢舉，也已介入該案調查中。

吳智泰則說，相關文件資料都交給調查單位了，相信司法會還給大家清白。

教育部雲林聯絡處上校督導吳智泰被周刊報導運用職權晉升太太，還挪用公款買跑步機、裝免治馬桶，他今天出面駁斥不實指控，一切坦蕩蕩，相信司法會還他清白。記者陳苡葳／攝影
教育部雲林聯絡處上校督導吳智泰被周刊報導運用職權晉升太太，還挪用公款買跑步機、裝免治馬桶，他今天出面駁斥不實指控，一切坦蕩蕩，相信司法會還他清白。記者陳苡葳／攝影
教育部雲林聯絡處上校督導吳智泰今天出面表示「一切都是莫須有的指控」，直指投訴人斷章取義，他將對惡意爆料及周刊不實報導保留法律追訴權。圖／取自吳智泰臉書
教育部雲林聯絡處上校督導吳智泰今天出面表示「一切都是莫須有的指控」，直指投訴人斷章取義，他將對惡意爆料及周刊不實報導保留法律追訴權。圖／取自吳智泰臉書

教官 教育部 軍訓

延伸閱讀

各派人馬出線選黨主委 雲林3雄激烈競逐搶1席

南一中上國防醫創紀錄 學生棄頂大讀軍校

肯德基也有買一送一！「雞塊、雞米花、薯餅、地瓜球」限定買一送一優惠快把握

退輔會首位駐華府簡任官 馮世寬：鎖定一空軍退役上校

相關新聞

酒後潑油想燒派出所宿舍還搶警槍 警員前女友被判3月

舒姓女子原為台南市警局佳里警分局某派出所警員的未婚妻，去年11月29日夜宿其宿舍並喝酒，酒後情緒不穩欲輕生，拿葵花油潑灑...

臉書下方留言三次「87」　男挨告遭罰兩千元

許姓男子去年5月間在家用手機上網，登入臉書到一個汽車中古車零件社團，於一名網友的ＰＯ文下留言：「這種人還可以當老師欸！8...

以「魔擦筆」變造住宿資料 警光山莊管理員汙錢收押

南投縣警信義分局東埔派出所莊姓警員，涉嫌利用兼任當地警光山莊管理員職務之便，以「魔擦筆」變造房客住宿資訊，將應收金額塗銷...

法律櫥窗／車禍刑事訴訟 期限僅6個月

台南吳姓市民去年底騎機車在南區遭闖紅燈的轎車擦撞，致手部骨折，經送醫手術後，復原狀況不理想，吳向肇事駕駛提到賠償事宜，對...

設備效期2月31日？ 基警科技執法出包 舉發照片全作廢

基隆市警局架設「移動雷達測速照相結合噪音偵測設備」，同步取締汽機車超速及將改裝排氣管造成噪音案件轉報環保局裁處，不料本月...

遠航董座張綱維涉違反證交法 北檢向法院聲請延押2月

遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空公司，3月27日回公司搬走現金8百萬元而被台北地檢署聲押禁見獲准。羈押期限將屆滿，檢察官今再...

不想「道歉」陳雅琳、金溥聰為字眼相持 法官：都想有面子

三立新聞前主播陳雅琳5年多前播報中，稱時任國安會秘書長的金溥聰指示國民黨副秘長林德瑞致電台北市長參選人連勝文，要求他別因...

PTT發文賭總統得票數 賭金捐公益2男不起訴

葉男在PTT發文以時為總統候選人蔡英文和韓國瑜得票數為依據，每差100票需捐款1元給家扶，或發放等價的雞排，盧男留言允諾...

國民黨「轉帳撥用」被追徵8.6億元 法院預計9月前宣判

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產而追徵8.6億多元。國民黨不服提告救濟，台北高等行政法院審...

新北醫材商50元酒精賣400元 連上游廠商都看不下去

衛服部今年3月中旬將藥用酒精和防疫清潔用酒精列為重要防疫物資，依法不得哄抬物價，但新北一名巫姓醫療耗材批發商仍將原價50...

打卡武漢「帶好料回去」警員闖禍退休地院判罰20萬

桃園市八德警分局吳姓前警員今年1月間，在個人臉書打卡，標註他人在中國武漢華南蔬果市場，指稱「帶點好料的回去和大家分享」，...

駁斥報導指控「土皇帝」 上校督導出面喊冤

教育部雲林縣聯絡處上校軍訓督導吳智泰，被傳出運用職權推薦太太升遷，還挪用業務經費買了跑步機、裝設私人專用的免治馬桶，還被...

熱門新聞

遭資深藝人銀霞控訴醫療疏失 台大名醫：我比她更委屈

圖書館偷拍狼趴地拍裙底 反被正義之士拍下

花蓮地檢署證實 傅崐萁今天臨時提前入監

不想「道歉」陳雅琳、金溥聰為字眼相持 法官：都想有面子

影／高雄大貨車違規右轉 騎士急煞摔車頭遭輾破身亡

男超商偷牛肉麵露餡 店員追出被打仍死逮不放

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。