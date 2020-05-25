駁斥報導指控「土皇帝」 上校督導出面喊冤

教育部雲林縣聯絡處上校軍訓督導吳智泰，被傳出運用職權推薦太太升遷，還挪用業務經費買了跑步機、裝設私人專用的免治馬桶，還被投訴人形容就像「土皇帝」。吳智泰今天出面駁斥，表示一切都是莫須有的指控，直指投訴的人斷章取義，他將對惡意爆料及鏡週刊不實報導保留法律追訴權。

吳智泰表示，鏡週刊報導中提到太太王姓中校的晉升、記功等事，他都盡量迴避，完全依現有的考核程序及人評會審查，他還曾言勸太太放棄升遷機會。而聯絡處助理督導執行「校安值勤」會有2000元津貼，內部調查確實有前往各校督導，只是書面資料的登錄有出入，是行政上的瑕疵，會加強檢討疏失，他們並沒有要掩蓋、隱瞞的意思。

而投訴人懷疑他挪用公款買跑步機及飛輪車，吳智泰指出，這些都是依法辦理採購，但因為聯絡處無太多空間可放，因此暫放在他的辦公室及其他樓層，他也說「很鼓勵同仁踴躍使用」，而免治馬統裝設原規畫在三個樓層，但最後僅裝設在二樓有插座的廁所，而且開放公用，並不是要圖一己私利。

其王姓教官服務的學校表示，王姓教官平常教學非常認真，是大家公認的好教官，無論在創新教學或是特教方面都有良好表現，據了解，當初王也思考要調離雲林，學校對於這些不實指控深感無奈與遺憾。

雲林地檢署表示，針對檢舉部分，檢調單位還在就檢舉情資釐清當中。

雲林縣調查站回應，確實有接獲檢舉，也已介入該案調查中。