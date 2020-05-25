彰化區間測速出包後交通隊長換人 方仰寧：不要開錯任何一張單
彰化縣警察局人事調動，今天舉行交通隊長布達典禮，在台61線彰化段區間測速系統發生異常，引發執法爭議後，今天交接更引注目，彰化警察局長方仰寧表示，區間測速的錯誤，導致縣內承受很大責難，也虛心接受，期許新隊長接任後帶領同仁秉持正確執法，不要開錯任何一張單，寧可不告發也不要開錯單。
新任的交通隊長林世明是刑事警察出身，擔任彰化警察分局偵查隊長、現任刑警大隊副大隊長多年，也有豐碩成果，今天穿上多年未穿的警察制服，略顯寬鬆，林世明說，首要任務會針對易肇事路段防治，特別是139縣假日飆車問題改善，科技執法也落實檢驗，建立民眾對交通警察的公信力。
方仰寧說，交通工作瑣碎但對民眾生活息息相關，林世明是警大56期，相對年輕，年輕要有所承擔，接受重要任務，方仰寧表示，交通事故不可能不發生，但要減少要有效控制，每件重大交通事故都要找出癥結原因，而人的因素是警察責任，要透過各種方式加強交通安全宣導，尤其路權觀念，最大期許是要正確有效執法，開單攸關民住荷包，交通執法一定要正確、有效率，民眾輕微違規勸導為主，重大違規予以舉發。
林世明除績效受肯定外，也與地方領域保持密切互動，如今升任交通隊長，各界期待，彰化警察局長方仰寧交通資歷豐富，是位交通專家，將彰化縣交通委予林世明，必有其獨到期待，尤其在區間測速出包後的善後，重振民眾對警方的信心，更是首要任務。
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