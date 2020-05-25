彰化區間測速出包後交通隊長換人 方仰寧：不要開錯任何一張單

彰化縣警察局人事調動，今天舉行交通隊長布達典禮，新任交通隊長由林世明接任。記者林敬家／攝影

彰化縣警察局人事調動，今天舉行交通隊長布達典禮，在台61線彰化段區間測速系統發生異常，引發執法爭議後，今天交接更引注目，彰化警察局長方仰寧表示，區間測速的錯誤，導致縣內承受很大責難，也虛心接受，期許新隊長接任後帶領同仁秉持正確執法，不要開錯任何一張單，寧可不告發也不要開錯單。

新任交通隊長林世明過去在刑事工作屢獲佳績。記者林敬家／攝影

新任的交通隊長林世明是刑事警察出身，擔任彰化警察分局偵查隊長、現任刑警大隊副大隊長多年，也有豐碩成果，今天穿上多年未穿的警察制服，略顯寬鬆，林世明說，首要任務會針對易肇事路段防治，特別是139縣假日飆車問題改善，科技執法也落實檢驗，建立民眾對交通警察的公信力。

方仰寧說，交通工作瑣碎但對民眾生活息息相關，林世明是警大56期，相對年輕，年輕要有所承擔，接受重要任務，方仰寧表示，交通事故不可能不發生，但要減少要有效控制，每件重大交通事故都要找出癥結原因，而人的因素是警察責任，要透過各種方式加強交通安全宣導，尤其路權觀念，最大期許是要正確有效執法，開單攸關民住荷包，交通執法一定要正確、有效率，民眾輕微違規勸導為主，重大違規予以舉發。