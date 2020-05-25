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南投警使用「擦擦筆」污錢 檢方「冰紙」破解逮人
南投縣政府警局信義分局東埔派出所莊姓警員，因兼任東埔警光山莊管理員自2019年起利用職務之便，疑使用「魔擦筆（擦擦筆）」變造房客住宿資訊，以多報少後將浮報差額內為己用，被檢方依違反貪污治罪條例罪嫌，聲押獲准。
南投地檢署本月20日由檢察官黃慧倫指揮法務部調查局南投縣調查站組成專案小組，並持搜索票前往東埔警光山莊、莊嫌住家及辦公處等地點執行搜索，帶回住宿登記簿等相關證據，並傳訊莊及其他證人共14人到案。
南投檢方表示，因住宿登記簿上遭變造證據多已被擦拭消滅，因此透過「冰紙」來復原字形進行蒐證，而經黃檢及檢察官張鈞翔、張永政、鄭文正等漏夜偵訊，確認莊嫌涉嫌重大，且有勾串證人之虞，故向法院聲押獲准。
訊後依涉違反貪污治罪條例第 5條第 1項第2款侵占公有非公用財物等罪嫌將莊送辦，向南投地方法院聲請羈押禁見獲准；檢方表示，莊收押禁見後，也陸續傳喚相關證人，並向南投縣警局調取相關資料深入調查，以釐清案情。
對此，南投縣警局表示，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」決心，配合地檢署偵查，已核予停職處分，並查究相關人員考監責任。後續也將專案檢討會議，針對警光山莊管理機制進行檢討策進，建立更健全管理辦法，避免類似狀況再次發生。
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