他准考證背面寫算式 遭認作弊法辦結果逆轉

高雄吳姓男子去年6月參加專技人員的高考，監考人員發現他的入場證、考試日程表背面有抄寫公式，疑涉事先抄好來作弊，吳被法辦後依妨害考試未遂罪嫌起訴。不過高雄地院調查發現，吳是前一節考試時利用背面來計算，算完才填入答案紙，還有橡皮擦擦拭痕跡，並不是作弊，判他無罪，可上訴。

起訴指控，吳姓男子去年6月2日到三信家商，參加「108年專門職業及技術人員高等考試」的驗船師，第4節「輪機工程」入場前，在入場證、考試日程表的背面抄寫跟考科有關的計算式，被監考人員檢查發現，隨即通報試區主任、聯繫高雄考區辦事處主任到場處理，最後將他的「輪機工程」扣考。

吳姓男子喊冤稱，是第3節「造船原理」考試需要先試算，正確再寫在答案紙上，他才會先在准考證及考試日程表背面書寫，後來又忘記擦拭；委任律師也稱，吳只是隨手利用准考證背面計算，難認有妨害考試。

法官函查第3節「造船原理」考試內容，發現吳姓男子作答的內容，跟寫在准考證背面的字，確實都有「3、4 、b 、h 、r 」等一樣的英數字，也有以「3」作為分母、「h 」作分子、「rh、bh」相乘的內容，也隱約可見他有用橡皮擦擦拭痕跡，且這些與一般作弊者可能書寫的公式明顯不同。