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酒測超標辯吃太多檳榔 法官判：也違規
新北一名許姓男子去年5月酒駕被逮，因為是5年內第3次違規，被裁罰9萬元、吊銷駕照和參加道路交通安全講習，但他不服，興訟主張自己是檳榔吃太多導致酒測超標，結果新北地院認為，嚼食含酒精成分的檳榔導致酒測超標同樣違規，一審判他敗訴，可上訴。
判決指出，許男案發當時騎車行經三重區仁義、富華街口，因為面露酒容而被員警攔查開單，也因不能再駕駛而被扣車，但他堅稱沒有喝酒，還說自己先前酒駕被逮就戒酒了，強調是去海邊釣魚熬夜，整天吃檳榔提神，吃得比較多，導致酒測超標。
法庭上，許男稱檳榔有可能加一些其他物質或高粱酒，導致酒測超標，並指新聞也有報導檳榔會影響酒測，請求撤銷罰單，但說法未被採信。
法官認為，道路交通安全規則對於酒測超標不得開車的限制，除了飲用「酒類」之外，還包括「其他類似物」。因此，縱使許男不喝酒，而是嚼食含有酒精成分的檳榔導致酒測超標，按照規定，仍不得開車上路。全案員警採證告發均屬合法，所以最後判許男敗訴。
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