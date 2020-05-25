路燈電傷腦病變 他猛抓下體、吞蠟筆 獲國賠1761萬

吳姓男子2015年和朋友在新竹縣新豐鄉三元宮旁的公園嬉戲、砸水球，路燈卻漏電，他遭電擊後倒地不起，朋友們趕緊打電話向119求援；吳原本被電到呈植物人狀態，甦醒後仍因缺氧性腦病變導致認知受損、軀幹肌力不足，還出現猛抓睪丸的行為。家屬請求國家賠償2935萬元，一、二審均判負責管理的新豐鄉公所應賠償1761萬餘元，最高法院駁回上訴，全案確定。

吳事發時僅18歲，2015年10月3日傍晚，他和朋友在公園玩砸水球，公園內有座水泥洗手台，旁邊有路燈，他卻被電擊到沒了呼吸心跳，病情回穩後卻失語症、無法獨立行走，日常生活都需要別人幫助，也被法院裁定為受監護宣告之人。

家人說，吳不但無法自理生活，上學還會吃同學蠟筆、彩色筆，甚至把石頭、樹葉往嘴裡塞，手也一直抓睪丸，情緒一下生氣一下亢奮，會大聲喝斥、用力抓人。

吳家人認為路燈是新豐鄉公所設置、管理的公共設施，卻沒妥善保養、維護、防護，才會讓路燈漏電，請求醫療費用、勞動力減損和非財產上損害共2935萬元。

一審認為吳也有過失，應負20%郭過失責任，審酌後判新豐鄉公所應賠償1761萬餘元；鄉公所不服上訴，但吳未上訴，二審認為，路燈位在洗手台右側，上頭有裸露鋼纜垂落到地面，垂落的鋼索共有2根，其中一根比較短，懸在半空中，另一根比較長，並垂在洗手台水槽旁邊的地面上，沒有包覆外皮，路燈的管理有缺失，才會造成漏電，吳求償有據。