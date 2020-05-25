非法輸入尼古丁做電子菸油獲利千萬 中檢起訴2涉案業者

台中市林姓、江姓男子在2015年曾經營商店販售電子菸遭查獲紀錄，二人仍不知悔改，在去年間被檢警得知又在西屯區重操舊業，經營「蒸氣廚房」，非法輸入衛福部列管的尼古丁、薄荷腦成分的電子菸油，並從國外網站購買香料後添加調製風味，以每瓶電子菸油30毫升300元的價格，向新竹、嘉義、高雄等地業者販售，初估獲利上千萬元，檢警去年9月抓人，台中地檢署今偵結，將江、林二人依違反藥事法起訴。

根據起訴書，林姓男子（47歲）、江姓男子（39歲）在2015年間曾在西屯區經營商店「河南寧夏67」，但在2016年間被檢警查獲涉嫌違法調製含尼古丁成分的電子菸，當時檢方處分緩起訴。

未料二人被查獲後仍不知悔改，又在不明時間於原址重操舊業，改名「蒸氣廚房」，非法輸入含有尼古丁（Nicotine）、薄荷腦（Menthol）成分的電子菸油，並從美國進口添加在菸油中的香料後，進行調製，販售給新竹、嘉義、高雄等地的業者，或是到西屯區店面購買的消費者，初估獲利達1000萬元。

檢警去年4月間獲報後，由台中地檢署檢察官陳振義指揮專案小組偵辦，去年9月19日收網前往西屯、北屯、潭子等地查緝，帶回江、林二人，查扣電子菸油7057瓶、添加用香料19桶、甘油26桶等贓證物，經送驗後，其中2260瓶含有尼古丁、薄荷腦成分。

林、江二人在檢方訊問時否認涉案，林辯稱香料是從美國進口，甘油、丙二醇都是從化工行購買，從美國進口就會有薄荷腦，但不可能有尼古丁成分，也沒有在私下添加尼古丁；江則辯稱，沒有和林製造電子菸油，只有販售香精給林，都不含尼古丁。