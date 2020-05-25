跨車道線沒打方向燈吃紅單 車主辯一路直行但法官不採

賴姓男子駕車通過中山高汐止地磅區，從外側車道直行駛入路肩未打方向燈，收到3千元紅單。賴不服，指他一路直行，並未向左，也未向右，沒有必要打方向燈，訴請撤銷處分。基隆地院審結，指從外側車道駛入路肩車道就是變換車道，依規定要打方向燈，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，賴男去年7月22日下午5點多，駕車行駛國道1號北上，行經指標8.9公里處剛過汐止地磅區時，被其他用路人的行車記錄器拍下變換車道未打方向燈畫面，並向國道公路警察局檢舉。

警方查證賴男違規屬實，去年8月23日開單舉發。賴在去年9月19日向公路總局台北區監理所基隆監理站提出申訴，監理站認定賴確有「行駛高速公路未依規定變換車道」違規事實，裁罰3千元。

賴男不服處分，今9年1月31日提起行政訴訟，主張違規路段含過磅車道共3線車道，出過磅站後約100公尺縮減為2線車道，但前方路肩開放行駛。當時他行駛外側車道銜接路肩，一直保持直行，沒有向右或向左，自無使用方向燈必要，聲明撤銷原處分。

法官當庭勘驗舉發錄影光碟畫面，裝設車記錄器車輛當時行駛高速公路外側車道，前方為賴男駕駛的轎車。畫面2秒時賴車保持直行，但逐漸跨越右側白色車道線，過程未打方向燈，最後直行進入路肩車道。