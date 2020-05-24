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台中青年不工作當街友 大賣場當餐廳拆開吃完就落跑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市31歲周姓男子有工作能力卻不思進取，沒有謀職，反而居無定所當街友，他涉嫌在今年4月16日到21日間，6度到東區某大賣場內，行竊賣場內可供即食的料理拼盤、烤鯖魚、炸雞排等商品後，沒有結帳，直接在賣場內食用後離開，賣場人員事後發現後，在4月21日深夜11時許，周要故計重施時，賣場通知警方到場抓人，全案依竊盜罪送辦後，周遭羈押，台中地院依竊盜罪，判周拘役95天，得易科。

判決書指出，周姓男子（31歲）是高職肄業，沒有工作居無定所，涉嫌從今年4月16日開始，在東區某大賣場的熟食區，行竊料理拼盤、烤鯖魚等商品後，直接拆開包裝，在賣場內食用，食用完後，周直接離開賣場，未被賣場人員察覺。

周姓男子食髓知味，又陸續在今年4月17日、19日、20日、21日前往該大賣場，以相同手法食用拼盤、果凍、雞排、烤鯖魚、養樂多、滷豆干、滷豬腱等商品，造成大賣場1899元的損失，因周在21日深夜犯行時，已被賣場人員鎖定，因此趕緊通知警方到場抓人，全案警詢後依竊盜罪送辦。

台中地檢署依周居無定所、有竊盜前科，犯罪嫌疑重大，還有反覆實施犯罪之虞，向台中地院聲請羈押獲准。台中地院審結，將周依竊盜罪判拘役95天，得易科罰金9.5萬元，全案可上訴。

台中市周姓男子涉嫌在今年4月間6度在大賣場拆封食品，直接食用，台中地院判他拘役95天。圖／摘自Google Maps
台中市周姓男子涉嫌在今年4月間6度在大賣場拆封食品，直接食用，台中地院判他拘役95天。圖／摘自Google Maps

竊盜 雞排

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