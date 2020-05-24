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他載兄弟的16歲女友出遊 被斷2指無條件和解撤告
屏東一名男子前年載著潘姓好友的16歲女友單獨出遊，潘氣得守在女友家門口攔車，涉持鳳梨刀怒揮砍，造成男子左手2根手指當場斷掉，趕緊自行撿起斷指去就醫，幸好手術後已接回；不過男子雖報警告潘，當庭表示願原諒，不請求任何賠償、無條件撤告，二審高雄高分院依重傷未遂罪判2年半徒刑，仍可上訴。
判決指出，擔任果農的潘姓男子在2018年11月間一審判決時，女友就懷4個多月身孕，預計服刑完畢後，出監就會結婚。
潘姓男子得知自己多年的好朋友，竟與自己女友出遊，2018年5月15日晚間便到女友住處的巷口，當街攔下好友機車，雙方發生激烈口角，潘氣得持鳳梨刀揮砍4、5下，造成好友左手嚴重砍傷，左手第2 、3指當場掉到地上，潘見狀便逃離；好友趕緊撿起斷指自行就醫。
潘姓男子揮砍造成好友左前臂5公分深撕裂傷併肌肉損傷、左手掌5公分撕裂傷併神經肌肉損傷、左手第2 、3指外傷性截肢、左手第4指深撕裂傷併神經肌腱損傷、左手第5指掌骨骨折等傷害，斷指則幸好在手術後接回。
潘姓男子到案後稱雙方是多年好友，是「一時誤會」導致，並沒要重傷對方的意圖。
一審認為潘的友人左手傷勢還不到嚴重減損機能，考量也當庭表示願意原諒潘，不請求任何賠償，無條件和解撤告，依重傷未遂罪判2年8月徒刑。
潘姓男子上訴後，二審合議庭認為，潘當下因三方男女交往關係情緒失控，憤而持鳳梨刀揮砍，屬於「間接故意」，改判2年半。
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