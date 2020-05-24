執迷不悟 男子3年來4度酒駕判刑6月

許姓男子自2017年以來已犯下三次酒駕，今年2月涉嫌第4次酒駕，台南地院依公共危險罪，累犯，判處徒刑6月，得易科罰金，併科罰金2萬元，罰金得易服勞役，全案可上訴。

判決說，許於2017、2018年間，3度因酒後駕車犯下公共危險案件，其中2018年判處有期徒刑5月確定，去年7月20日執行完畢，仍不思警惕，今年2 月14日下午5點多，許在台南市住處飲用米酒後，無照騎乘車機車上路。

許於同日下午6點15分，行經台南市東區勝利路8之4號前，因酒後注意力及控制力下降，不慎自撞停放於路旁電動自行車及機車，為警據報到場處理，對許酒測，酒測值每公升1.57毫克（MG/L），法辦起訴。