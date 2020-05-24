母親拋家棄子38年 兒子聲請免除扶養法官裁准

張姓兄弟以71歲吳姓母親，在38年前就離家出走，父親多方尋找，並登報尋人，仍無所獲，最後向法院訴請裁判離婚，以母親從未盡到扶養責任，向台南地院聲請免除扶養義務；法官認為，吳沒有正當理由未盡扶養兒子義務情節重大，張姓兄弟請求免除對母親扶養義務，為有理由，同意裁准。

張姓兄弟主張，母親從小就未盡到責任，在二人幼年時多次離家未歸，經家人多方找尋方才返家，1982年7月最後一次離家後，未曾再回家，經父親多方尋找，並登報尋人，仍無所獲。父親1988年11月向法院訴請裁判離婚獲准。

事後，張姓兄弟自親友處得知母親2001年3月已另組家庭，直至2004年間母親配偶過世，母親才和他們見面，並索要生活費，念及骨肉親情，偶有金錢接濟。張姓兄弟以從事工作收入不高，還有妻子要扶養，無力顧及改嫁的母親，向法院聲請免除扶養義務。