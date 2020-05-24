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母親拋家棄子38年 兒子聲請免除扶養法官裁准
張姓兄弟以71歲吳姓母親，在38年前就離家出走，父親多方尋找，並登報尋人，仍無所獲，最後向法院訴請裁判離婚，以母親從未盡到扶養責任，向台南地院聲請免除扶養義務；法官認為，吳沒有正當理由未盡扶養兒子義務情節重大，張姓兄弟請求免除對母親扶養義務，為有理由，同意裁准。
張姓兄弟主張，母親從小就未盡到責任，在二人幼年時多次離家未歸，經家人多方找尋方才返家，1982年7月最後一次離家後，未曾再回家，經父親多方尋找，並登報尋人，仍無所獲。父親1988年11月向法院訴請裁判離婚獲准。
事後，張姓兄弟自親友處得知母親2001年3月已另組家庭，直至2004年間母親配偶過世，母親才和他們見面，並索要生活費，念及骨肉親情，偶有金錢接濟。張姓兄弟以從事工作收入不高，還有妻子要扶養，無力顧及改嫁的母親，向法院聲請免除扶養義務。
法官調查，吳姓婦人雖年老，每月只依賴4千多元勞於兒子二人幼年時即曾離家未歸，最後 一次離家後，即未再返家與兒子共同生活，也未探視或負擔二人扶養費用，連姊妹也不知她的行蹤，兒子由先生獨力扶養至成年，對於兒子確有未盡扶養及照顧事實。吳姓婦人未提出有何不能盡扶養義務事由供法院審酌，吳子聲請免除對母親扶養義務，為有理由，應予准許，全案可抗告。
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