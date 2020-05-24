少婦當車手辯「替博奕業者領錢」法院用一事實打臉判刑

台中市林姓少婦因為懷孕，需要額外收入扶養小孩，找到詐欺集團的徵才廣告，歹徒謊稱經營博奕公司，需要有員工提供帳戶、提領顧客下注的賭金，林女多次詢問歹徒「合法嗎」，歹徒都堅稱「合法經營」，林女在去年8月提供帳戶後，提領近30萬元給歹徒，警方循線將林女送辦，林女在法院審理時辯稱「不知道是詐欺」，但台中地院認為，若資金來源合法，歹徒自己提領即可，何需林女代為，還給林女高額酬金，不採信林女說詞，依法判刑1年3月。

判決書指出，林姓女子（23歲）已婚，因懷孕需要賺奶粉錢，她在去年8月間透過臉書，看到詐欺集團的刊登的徵才廣告，林女透過手機通訊軟體LINE應徵工作，認識以「陳陳陳」為綽號，年籍、性別不詳的詐欺集團歹徒，歹徒謊稱經營博奕公司，需要員工提供金融帳戶，供賭客下注後，再協助提領賭金給公司，每提領10萬可獲得1000元的酬勞。

林女擔心受騙，多次詢問歹徒「是否合法」，歹徒都用訊息回覆「合法經營」，林女不疑有他，在去年8月7日時，分別依照歹徒的指示，除了提供郵局帳戶外，還分別從帳戶內提領的9.6萬、19.2萬的現金給兩名身分不詳的歹徒，獲得1.2萬的酬勞。

因林女帳戶被歹徒拿來詐騙兩人，獲得贓款近28.8萬，被害人報案後，警方循線通知林女到案，林女矢口否認涉案，辯稱不知歹徒是詐騙集團，也不知提領的現金是贓款。

台中地院合議庭審酌，林女面試是透過手機軟體，從未見過業者，贓款也是交付給兩名身分不詳的男子，林女在法院審理時還供稱，交付現金時「十分緊張，沒有拿過這麼大筆錢」，顯然已察覺工作顯與一般正常工作不符，且詐騙集團手法，已頻繁在媒體披露，林女有工作經驗，不可能沒有察覺。