婦人搭公車沒戴口罩 司機報案全車乘客等警方來勸離

因新冠肺炎，搭乘大眾交通工具須戴口罩，昨天晚上7時許，1名婦人搭乘台北客運310路公車，沒戴口罩，司機提醒無效只好報警求助。大同警分局延平派出所警方到場，勸導婦人下車，婦人最終步行離開，全案並無開罰。

婦人搭公車沒戴口罩，警方到場勸離。記者蕭雅娟/翻攝

昨晚7時許，婦人沒戴口罩，卻強行搭上310路公車，司機提醒防疫期間戴口罩才能上車，但婦人不發一語呆坐在公車後面座位，司機只能拒載，並報警求助。警方到場後，上車勸導，婦人配合下車。

警方指出，經多次詢問「有什麼需求？可以協助」，婦人仍未開口說話，也無與警方溝通，全案因婦人未再執意搭乘或搗亂，讓她自行離開，最後婦人步行往塔城街往北方向離去。

大同分局呼籲，中央防疫指揮中心已要求民眾搭乘公車等大眾運輸工具，必須要佩戴口罩才能搭乘，地方配合中央指揮，強制乘客搭乘公車須佩戴口罩，否則司機可以拒絕載送，並報請警方協助處置，如乘客不聽勸導，則會被依傳染病防治法處以新台幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。