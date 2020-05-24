台鐵員工5年內2度酒駕 公懲會判降級改敘

台鐵林姓技術助理5年內2度酒駕，交通部移送公務員懲戒委員會審議。公懲會判決出爐，認為林男行為嚴重損害政府信譽，判決降一級改敘。

林姓男子在台鐵台北機廠擔任技術助理，他在民國105年因酒駕肇事，桃園地檢署緩起訴處分，台鐵予以記1大過懲處；他在108年酒後騎車，遇警方攔檢，測得酒精濃度達每公升0.54毫克，並被移送。

新竹地方法院審理後，依公共危險罪判處林男3月刑期，併科罰金新台幣1萬5000元，刑期得易科罰金，罰金得易服勞役。判決確定後，台鐵考成委員會決議將林男移付懲戒。

公懲會審理後，認為林男5年內2度酒駕，將使公眾喪失對其職位尊重與執行職務信賴，嚴重損害政府信譽，審酌林男屢次酒駕，經服務機關懲處仍不悔改，判決林男降一級改敘。