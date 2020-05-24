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通姦罪釋憲5月29日宣示解釋 開放旁聽網站直播

中央社 / 台北24日電

通姦罪是否違憲，司法院大法官5月29日宣示解釋。圖／聯合報系資料照片
通姦罪是否違憲，司法院大法官5月29日宣示解釋。圖／聯合報系資料照片

針對刑法第239條通姦罪、刑事訴訟法第239條但書是否違憲，大法官3月30日言詞辯論後，日前宣布將於5月29日下午4時在憲法法庭宣示解釋，開放民眾旁聽，網站同步直播。

刑法第239條規定，有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同；台灣苗栗地方法院陳姓法官日前承辦妨害婚姻案件，認為通姦罪有違憲疑義，向大法官聲請釋憲。

民國91年釋字第554號解釋，曾對通姦罪做出合憲解釋，但大法官認為有再討論必要，3月31日在憲法法庭言詞辯論，邀聲請人、相關機關、鑑定人及法庭之友出庭表示意見。

聲請釋憲的法官認為，維護婚姻不應動用刑罰，刑罰無法確保夫妻性忠誠，而民事賠償有高度可替代性，希望大法官宣告通姦罪違憲。

法務部則表示，通姦罪立法目的在於夫妻間忠誠義務、維護婚姻及家庭，雖個人自由越趨開放，但仍須限縮。另外，台灣社會對廢除通姦罪並未形成共識，依據民調顯示，反對廢除通姦罪者超過八成。

此外，刑事訴訟法第239條但書規定，告配偶通姦罪又撤告，效力不及於相姦人，大法官29日也將一併宣告是否違憲。

大法官 婚姻 刑事訴訟

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