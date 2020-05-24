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開車違規致騎士身亡 他日日誦經、百萬求和解獲緩刑

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市張姓男子開車違規迴轉發生車禍，造成許姓騎士身亡，被檢方依過失致死罪嫌起訴。基隆地院審理時，雙方未能和解，但法官以張參加法會、念經，把功德迴向給亡者，出庭還帶100萬元稱願預付賠償金，顯見有補過及悔改之心，判刑6月，緩刑2年。全案可上訴。

判決指出，張男2017年8月17日晚上駕車在七堵區八德路貿然迴車，對向許姓騎士煞車不及，撞擊張車右前側車身後，造成頭部外傷、四肢挫傷、硬腦膜下出血合併瀰漫性蜘蛛網下腔出血，送醫急救，同年9月4日死亡。

張男今年3月19日在基隆地院簡式審判程序時認罪，表示事故發生後他到醫院時很痛苦。醫院7樓有個佛堂，1個師姐問他為什麼每天都在那邊念經？他說不小心發生車禍，被害人還躺在加護病房，他不能做什麼，只能請求觀世音菩薩，看能不能把念經功德迴向給他，讓他好轉。

張說，聽師姐介紹他還去桃園參加法會，也曾自行替被害者做7天法會。有一天法會是在半夜凌晨2點開始誦經，他感覺亡者就在身邊，因為他的指甲都變黑了。他跟亡者說不要害怕，他會用這一生念經功德迴向給他，請他跟著地藏王菩薩到西方極樂世界，就不會有痛苦了。

張還說，7天法會結束之後，他不知道做的夠不夠，又經1個師姊介紹，到一間寺廟立牌位，每周日有法會，可以把念經功德迴向給亡者。他能做的就盡量做，他知道凡事有因果，這個果他會承受。

簡式審判程序進行當天，張男帶100萬元現金出庭。律師表示，強制險200萬元已由被害人家屬領受，這100萬元願作損害賠償預付，將來民事判決賠償金額如果低於100萬元，許父不用返還；如果不足會再履行。張男還有100萬元任意險可以申請，共有400萬元可作為損害賠償範圍認定，但許男家屬並未接受。

法官認為，本案在刑事訴訟程序時勸導息訟，未能達成調解關鍵，並非張男不積極填補被害人及其家屬損失。考量張男補過及悔改之心均堪認定，認以暫不執行其刑為適當，判刑6個月，宣告緩刑2年。

基隆市張姓男子開車在八德路違規迴轉發生車禍，對向許姓騎士死亡。法官認為張男有補過及悔改之心，判刑6月，緩刑2年。記者邱瑞杰／攝影
基隆市張姓男子開車在八德路違規迴轉發生車禍，對向許姓騎士死亡。法官認為張男有補過及悔改之心，判刑6月，緩刑2年。記者邱瑞杰／攝影

基隆 車禍 刑事訴訟

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