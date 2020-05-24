趁大豪雨在北宜偷倒廢棄物 路人勇敢攔車報警逮人

連日來超大豪雨，竟有不法業者利用豪雨掩護，在北宜公路偏遠河川地偷倒廢棄物，當場被路人發現，把人車攔下來報警，附近巡邏員警火速趕到抓人送宜蘭縣環保局，將依廢棄物清理法處以最高罰款。

昨天上午7點多，這名不法業者開著小貨車沿著北宜公路，在頭城鎮金面溪上游傾倒廢棄物，住在附近一名男子看到後馬上報警，當場質問其行為並且攔住人車，不讓對方離去；剛好巡邏員警在附近，礁溪分局福成派出所副所長吳信賢率員火速趕到，帶回34歲的林姓男子。

警方通知宜蘭縣政府環保局稽查人員到場，林男供稱廢棄物是整修園藝設施所留下，經現場查看多為磚塊、廢木柴、水泥塊等物，零零落落散布一大片，稽查人員及警方嚴斥其貪圖便利而隨意棄置行為。

去年幾起偷倒廢棄物案都在北宜公路，儼然成了偷倒者的「天堂」，警方早有防範加強巡邏。這次傾廢棄物地點位於偏僻，屬於河川上游的河川地，平常人不容易發現，研判當地人的林姓男子熟悉附近地形，利用大雨無人留意之際偷倒。