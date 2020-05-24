專挑中午時段下手 台中男偷早餐店、彩券行

台中市程姓男子去年11月、12月間在太平、北區的早餐店、彩券行內，選擇中午時段，趁店家不注意時，分別偷走現金1.5萬元、每張價值1000元的刮刮樂18張，得手後將贓款花用殆盡，警方循線找上門，將他依竊盜罪嫌送辦，台中地院審結，依兩竊盜罪犯行，判程6月徒刑，得易科。

判決書指出，程姓男子有竊盜前科，曾涉嫌多起竊案遭台中地院判刑6年，已在前年執行完畢，但程因缺錢花用，在去年11月24日中午12時許，程在太平區某早餐店用餐時，趁老闆娘在收攤不注意時，偷走攤位內1.5萬元現金後逃逸，老闆娘發現後報警，警方調閱監視器後，查出是程涉案。

程在尚未被警方逮捕前，又在去年12月21日中午12時許，行經北區某彩券行時，發現店內櫃台無人看管，程隨即行竊18張、每張價值1000元的刮刮樂，隨後兌換彩金後，花用殆盡，警方循線查上門時，程雖承認涉案，但辯稱「錢都花光了」。