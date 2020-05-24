兩「月嫂」被疫情趕回台 海外工作遭索賠

翁姓及劉姓「月嫂」（左）兩人結伴到海外幫人坐月子，其後因新冠肺炎疫情提早返台竟被控違約。記者王昭月／攝影

高雄翁姓、劉姓兩名婦人今年二月由國內社團媒合到加拿大幫產婦做月子，即俗稱 「月嫂」，受新冠肺炎疫情 影響，在產婦同意下提前返台，卻被居中媒介的加拿大月嫂中心指控違約，扣薪不給還被索賠，兩人投訴無門，成為另類的疫情受害者。

台灣近年風行培訓月嫂，甚至赴海外工作。翁、劉兩名月嫂經台中某社團媒合到加拿大月嫂中心，二月十日結伴飛到加拿大替一名產下雙胞胎的華裔產婦坐月子。兩人原定工作兩個月，合約上是到四月十日，日薪台幣三千五百元；期間因疫情加劇，在產婦同意下，兩人提早三月廿五日回台，最後卻變成毀約，被加拿大月嫂中心扣薪，還向兩人各求償七萬多元。

翁姓月嫂說，回想起來簡直是噩夢一場，先是與產婦在育兒觀念不契合，一度想提早返台，經過磨合才漸入佳境；後來加國疫情惡化，產婦夫妻也支持她提早返國，有取得產婦諒解，絕非不負責任。怎料回國後卻被指控違約，不只拿不到在加國工作的十餘萬薪資，一人還要付七萬多元違約金。

翁女說，抵加國時曾與當地月嫂中心簽保密合約，但合約有提及上線時間可依實際情況稍作修改。雖只做四十二天，但陸籍雇主已付近四十萬台幣給加國月嫂中心，怎能苛扣薪水？她向當初媒合的協會反映，對方卻置之不理。劉女大嘆，「他們這樣一毛不給，良心何在」？既然對方敢這麼做，難保不會有下一個受害者。

劉女所指的協會在高雄也有開課，負責培訓課程的莊姓婦人說，協會只媒合轉介工作，是否接受派遣要看個人意願，願意去的就自行跟國外月嫂公司簽約，領薪後有的會給付協會一成行政費，協會並未收任何保證金，也未脅迫。月嫂簽約接案後，本應按合約走，做到約滿，相關注意事項，上課時一再耳提面命，其他學員都可做證。

「自己簽的約，自己要看清楚」莊婦說，兩名月嫂怕染疫吵著要回台，加拿大那邊基於人道也幫兩人買回程機票，但沒做滿就是違約，這次通融，公司以後還有什麼信用可言？