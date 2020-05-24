疫情假消息 罕見重罰9千元

許多人在LINE上亂傳假消息，恐觸法。圖／聯合報系資料照片

財政部關務署蔡姓公務員在新冠肺炎肆虐之際，向家人轉發「立刻到銀行提光存款及準備一個月左右糧食」等不實訊息，士林地院認為，蔡身為財政部公務員，言論具有影響力，卻散布不實謠言，影響疫情控制，依社維法裁定罰金九千元。

國內散布新冠肺炎疫情不實假訊息遭社維法裁處案例，散布者幾乎遭罰五千元上下；蔡遭罰九千元實屬罕見，可能是首例；許多案例獲法官裁定不罰，大多是散布者是轉貼假消息未經查證，並非故意捏造不實謠言。

裁定指出，蔡於今年三月十七日晚上，在家人LINE群組張貼「收到重要情報請大家儲備一個月左右的糧食和生活必需品，並立刻到銀行提領所有存款」、「米、麵、一些乾貨罐頭（香菇、枸杞…等可以放的乾貨）根莖類、莖菜類（平日可以吃）」。

蔡還另轉貼「上次通知今年初會有金融崩盤真的有發生」、「目前有一些背後的事件在進展」、「情勢會怎麼演變未確定建議要有適當的準備」、「到銀行提領所有存款1個月的生活費以上」等不實言論；蔡的家人反問「這些訊息哪來？很像對岸假消息」，蔡卻回覆「一個月生活費還好吧。」

檢警偵訊時，蔡辯稱因應未來肺炎狀況，只是善意提醒家人，多準備多些生活必需品及現金，沒有要大家囤貨或領光存款意思，僅有發在家人群組，未對外發出。

法院調查，群組中有人向蔡發問「提錢的資訊誰跟你說的？提錢會早成恐慌性擠兌，銀行會有問題，這很像對岸透露出來的假消息」，但蔡卻回「提一個月生活費應該還好吧」等語；蔡具有碩士學歷，卻對散布假訊息不以為意，意圖造成民眾不配合防疫措施，爭相外出採買、提款，明顯觸法。