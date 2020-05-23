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高中出納組長侵占百萬元 判撤職停止任用2年
高雄市六龜高級中學前涂姓出納組長，涉嫌侵占公款共計新台幣107萬餘元。公務員懲戒委員會認為涂男有辱官箴，日前判決撤職並停止任用2年。
判決書指出，涂姓男子於民國99年至106年間，曾任六龜高中出納組長、文書組長，負責保管發放公款，卻侵占獎學金等公款達107萬餘元。
一審橋頭地方法院以涂男身為公務員，不知廉潔自持，竟為清償個人債務及供女友花用而侵占公款，依侵占公有財物罪，判處有期徒刑3年10月，褫奪公權4年，案因撤回上訴而確定。
高雄市政府另將涂男移送公懲會審理，但涂男未提出答辯。
公懲會認為，涂男除觸犯貪污治罪條例之罪，並有違公務員服務法，為維護公務紀律，有懲戒必要，且本案違失事證明確，審酌涂男執行公務未能遵守法令規定，有辱官箴，損及政府與公務人員形象，判決撤職並停止任用2年。
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