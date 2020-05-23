桃園男10幾歲就開始喝酒 爛醉放火燒機車獲法院減刑

桃園蘇姓男子10多歲就開始喝酒，長年下來導致酒癮難戒，影響腦部引發精神問題，前年喝醉後先是揚言要毆打妹妹，又拿汽油澆淋鄰居機車點火；法院將蘇送醫院鑑定，認為他因酒精導致辨識行為違法能力顯著減低，依刑法19條減刑，並公共危險罪判蘇有期徒刑6月，可上訴。

經調查，蘇男10多歲開始就持續、反覆飲酒，無法控制使用酒精，有酒精使用障礙等疑似精神疾病，2018年11月29日下午2點多，他又因喝酒影響導致辨識行為違法能力顯著減低，拿汽油桶淋灑路邊機車點燃，導致機車嚴重燒毀，經蘇的妹妹發現潑水才熄滅。

審理時，蘇矢口否認犯行，辯稱當天喝了1瓶自己泡的酒，酒醉後不記得案發情形，也不知為何拿汽油桶點火，也不認識機車車主，和對方沒有仇恨。蘇的妹妹說，哥哥平時有吃憂鬱症的藥，當時下班回家看到他，因對方酒醉揚言毆打，自己很害怕就躲到樓上。

她還說，從樓下往下看，目擊蘇拿汽油桶倒在機車上，接著椅墊就冒煙整輛車起火，自己報警後立刻拿水裝水桶去滅火，而且機車是剛搬來鄰居的，和蘇並沒有結怨。

法院認定，蘇涉犯放火燒毀他人所有之機車，致生公共危險罪，但經查蘇10多歲開始喝酒，存有持續渴望或無法戒除、控制使用酒精，以及反覆喝酒引起無法完成工作、導致社交人際問題等症狀，且蘇否認酒醉有幻覺、妄想，符合美國精神醫學會修訂「精神疾病診斷與統計手冊」臨床診斷。

加上蘇男在警方做筆錄時，無法記得當下所為、描述犯案動機及過程，醫院鑑定也認為蘇當下處於酩酊狀態，影響辨識其行為違法能力，或依其辨識而行為之能力有顯著降低；蘇的妹妹也說，哥哥沒喝酒時人很好，但當天醉了就說要打她。

法院認定，蘇在本案因使用酒精，導致致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低，應依刑法19條減刑， 並考量蘇事後賠償被害人，火勢及時撲滅未造成公眾危險，依放火燒燬他人所有之機車，致生公共危險，處有期徒刑6月。

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