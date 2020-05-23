花蓮百年石雕土地公婆遭「貍貓換太子」？警受理偵辦

花蓮富里鄉新興村一座福德祠供奉的土地公婆，日前遭村民發現金身不翼而飛，只留下聖服；隔鄰范姓男子承認受託將兩尊金身帶去整理，但村民發現拿回來的土地公材質從石頭變水泥，還「變胖了」，懷疑是「貍貓換太子」手法，要將百年石雕土地公高價轉賣，村民已向警方報案，玉里警分局鑑識人員到場採證積極偵辦中。

新興村陳姓村民昨天在臉書「我愛玉里」貼文表示，新興村4鄰的土地公廟供奉一對土地公及土地婆，已有百年歷史，本月20日供奉的村民發現聖體不見了，已經報警處理。

警方循線找到隔鄰的范姓男子，他向警方表示，因鄰村友人到這間福德祠拜拜，發現土地公「臉黑黑」面容模糊，才託他帶去給修復師整理，之後已經原璧歸還，堅決否認掉包。

陳姓村民今天受訪指出，兩尊金身雖然歸來，但和原本的土地公婆根本不一樣，每天在拜的村民都說土地公變胖、土地婆變美，而且原本是石雕的土地公，拿回來竟然變水泥材質。因為土地公已有百年歷史，且是手工石雕，價值不斐，村民擔心被偷換走高價轉賣。

她說，村民長年祭拜，與兩尊土地公婆已有深厚情感，也認為非常靈驗，若被掉包，是不是仍能如原本的神尊庇佑村民，大家都很擔心。

新興村長劉文祥表示，這座福德祠位於新興村山上的產業道路旁，供奉的土地公婆約30公分高，廟雖不大，但每天都有村民上香拜拜，清掃環境，是附近3、4鄰約20戶居民的信仰中心，

劉文祥說，以往也有村民見土地公婆衣服破損，熱心更換，但事先會與村民商討，獲得同意才處理，范男沒有跟村民溝通就動手，於理不合，且拿回來的新土地公婆，很多村民都說長得和原本不一樣，才會啟人疑竇。目前雙方各說各話，他也一頭霧水，只希望警方早日查個水落石出。