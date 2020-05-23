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財政部關務署公務員散布新冠肺炎不實訊息 遭罰9000元

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

財政部關務署蔡姓公務員新冠肺炎肆虐之際，向家人指出「立刻到銀行提光存款及準備1個月左右糧食」；他的家人反問「訊息哪來？很像對岸假消息」，蔡開玩笑回覆「1個月生活費還好吧」。士院簡易庭認為他嚴重影響公共安寧，依社會秩序維護法裁定處罰新台幣9000元。

裁定指出，蔡今年3月17日晚上，在家人LINE群組張貼「收到重要情報請大家儲備1個月左右的糧食和生活必需品，並立刻到銀行提領所有存款」、「米、麵、一些乾貨罐頭（香菇、枸杞⋯等可以放的乾貨）根莖類、莖菜類（平日可以吃）」。

以及「上次通知今年初會有金融崩盤真的有發生」、「目前有一些背後的事件在進展」、「情勢會怎麼演變未確定建議要有適當的準備」、「到銀行提領所有存款1個月的生活費以上」等不實言論。

蔡辯稱，因應未來肺炎狀況，只是善意提醒家人，多準備多些生活必需品及現金，沒有要大家囤貨或領光存款意思，也只有發在家人群組。

不過簡易庭調查，群組中有人向蔡發問「提前的資訊誰跟你說的？提前會早成恐慌性擠兌，銀行會有問題，這很像對岸涉透出來的假消息」，蔡卻回「提1個月生活費應該還好吧」；可見蔡對散布假訊息行為不以為意。

簡易庭認為，蔡是碩士畢業，為財政部關務署公務員，其言論有影響力，可能使家人信以為真，卻散布謠言，造成民眾不配合防疫措施，爭相外出採買、提款，影響疫情控制，依社維法裁定處罰9000元。

財政部關務署蔡姓公務員散布新冠肺炎不實訊息，遭士院簡易庭裁定處罰新台幣9000元。圖／翻攝自Googlemap
財政部關務署蔡姓公務員散布新冠肺炎不實訊息，遭士院簡易庭裁定處罰新台幣9000元。圖／翻攝自Googlemap

新冠肺炎 公務員

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