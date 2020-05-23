國民法官上路 司改會：必須陪審、參審兩制試行

總統蔡英文就職演說表示「國民法官制度一定要上路」，為司法院會銜行政院提出的國民參與刑事審判法草案，注入強心針，不過，司改會董事長林永頌卻為，陪審、參審要兩制試行，若只採用日本參審制，國民法官可能受職業法官威權影響。

林永頌表示，若使用日本參審制，3個職業法官加6個國民法官一起決議，有疑慮，因6個國民法官一生可能只進出法院1、2次，多少會受3個職業法官的威權影響；總統蔡英文提及國民法官制度，當然支持，但不應排除陪審制。

林永頌說， 司法院雖做過模擬法庭，但並無真正案例被實證研究，都是司法院自己在推想，所以陪審、參審兩制試行是最好方法，實施6年後再評估修改。

林永頌指出，司法院去年找司改會協商7次兩制試行，稱為內雙軌，去年因會期來不及，兩制試行未過，今年會期司法院卻未再談，「很奇怪」。

林永頌表示，目前採用陪審制有50多個國家，如美國已經實施約400年，參審制則有日本、奧地利，法國則是兩制試行，但並不純粹。