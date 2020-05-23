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家族群組散布囤糧提款 關務署公務員遭罰9000元

中央社 / 台北23日電

財政部關務署蔡姓公務員在家族LINE群組散布請大家儲備糧食、到銀行提領所有存款等謠言，法院認為，蔡男嚴重影響公共安寧，日前依社維法裁定處罰鍰新台幣9000元。

士林地方法院裁定書指出，蔡姓男子今年3月17日晚間，於計有17名使用者的家族LINE群組中，張貼「收到重要情報，請大家儲備1個月份左右的糧食和生活必需品，並且立刻到銀行提領所有的存款」等言論。

蔡姓男子辯稱，是善意提醒家人，為因應未來的一些狀況，其中也包括因應疫情，想要提醒家人可以準備一些生活必需品及現金，沒有要大家去囤貨或領光存款的意思，也只有發在家人群組。

法官認為，蔡姓男子自陳為碩士畢業，現為財政部關務署公務員，應知身為公務人員，言行對社會具有一定影響力，理當更加謹言慎行，以避免擾亂視聽致增加社會防疫負擔。

裁定指出，蔡姓男子身為公務員，在家族群組散布訊息，足以使家人確信訊息為真或可能為真，況且親戚質疑為假消息時，蔡男回覆說：「提1個月生活費應該還好吧。」等語，足見蔡男對所傳訊息將影響公共安寧不以為意，有散布謠言的故意。

法官認為，武漢肺炎3月中旬橫掃全球，正值社會大眾驚懼之際，蔡男言論將導致民眾誤信而囤積生活必需品及至銀行恐慌性擠兌，除使民眾不信任政府訊息，甚至不配合防疫措施出門採買、提款，致賣場、銀行有大量民眾群聚，影響疫情控制。

法官也認為，社會經濟將因民眾囤積、擠兌而動盪不安，蔡男所為已足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，嚴重影響公共安寧，違反社會秩序維護法「散佈謠言，足以影響公共之安寧」規定，裁定處罰鍰9000元，可抗告。

公務員 疫情 武漢

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