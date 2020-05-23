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感動！越南女子慘遭殺害 父母化悲傷為大愛捐款助人

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

雖然只是3萬6000元捐款，卻是一對越南父母跨國界的大愛！

106年11月20日在南投縣草屯鎮發生駭人命案，許姓男子將越南籍裴姓女友割喉殺害，將死者自11樓高處丟下，許姓男子犯案後，畏罪跳樓身亡。犯罪被害人保護協會南投分會透過管道聯繫死者在越南西寧省之雙親及幼子，並協助死者父母在106年11月底入境。

南投分會專案補貼死者父母來台部分開銷外，也協助解決裴女與前夫所生幼子監護問題，由法律扶助基金會協助，讓裴女父母取得監護權，南投分會也多次向裴女父母說明犯罪被害人保護法之規定，申請犯罪被害人補償金，2年獲得同意補償死者父母及幼子。又因國外銀行帳戶開設及請領文件交付問題南投分會多次聯繫與諮詢，終於在今年 4月22日取得補償。

裴女父母對南投犯保分會奔走兩年多相當感謝。女兒雖然遇害，但外孫有基本保障，台灣人的熱心，讓他們相當感動，最近託友人拿著3萬6000元紅包給協助犯保南投分會代理主任盧冠宇。盧冠宇多次婉拒，但裴女父母堅持捐款，經盧冠宇建議決定將3萬6000捐給分會，作為犯罪被害人保護用途。

南投地檢署檢察長張曉雯說，感謝家屬善心捐款，也肯定犯保分會員工對犯罪被害人保護之不遺餘力，印證了愛無國界，讓外籍之馨生人備感溫馨。

南投分會主委吳明賢表說，犯罪被害人保護協會陪伴被害人和家屬走出傷痛，提供法律協助、關懷、申請補償、生活扶助等服務，也是家屬的支持力量。裴女越南娘家經濟狀況不佳，但仍捐出3萬6000元幫助其他被害人家屬，化悲傷為大愛，相當難得。從100年至今，被害人及家屬為感謝分會的協助，共捐款共計51筆，金額達92萬8000元，共同支持犯罪被害保護工作，讓愛無遠弗屆。

裴女雖然喪身在台灣，但父母感激台灣各界幫忙，託友人（右）捐款3萬6000元給犯保南投分會代理主任盧冠宇，幫助其他被害人家屬。圖／吳明賢提供
裴女雖然喪身在台灣，但父母感激台灣各界幫忙，託友人（右）捐款3萬6000元給犯保南投分會代理主任盧冠宇，幫助其他被害人家屬。圖／吳明賢提供
裴女雖然喪身在台灣，但父母感激犯罪被害人南投分會兩年來奔走，讓外孫可獲得賠償金。圖／吳明賢提供
裴女雖然喪身在台灣，但父母感激犯罪被害人南投分會兩年來奔走，讓外孫可獲得賠償金。圖／吳明賢提供

捐款 越南 台灣人

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