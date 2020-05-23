聽新聞
test
0:00 / 0:00
感動！越南女子慘遭殺害 父母化悲傷為大愛捐款助人
106年11月20日在南投縣草屯鎮發生駭人命案，許姓男子將越南籍裴姓女友割喉殺害，將死者自11樓高處丟下，許姓男子犯案後，畏罪跳樓身亡。犯罪被害人保護協會南投分會透過管道聯繫死者在越南西寧省之雙親及幼子，並協助死者父母在106年11月底入境。
南投分會專案補貼死者父母來台部分開銷外，也協助解決裴女與前夫所生幼子監護問題，由法律扶助基金會協助，讓裴女父母取得監護權，南投分會也多次向裴女父母說明犯罪被害人保護法之規定，申請犯罪被害人補償金，2年獲得同意補償死者父母及幼子。又因國外銀行帳戶開設及請領文件交付問題南投分會多次聯繫與諮詢，終於在今年 4月22日取得補償。
裴女父母對南投犯保分會奔走兩年多相當感謝。女兒雖然遇害，但外孫有基本保障，台灣人的熱心，讓他們相當感動，最近託友人拿著3萬6000元紅包給協助犯保南投分會代理主任盧冠宇。盧冠宇多次婉拒，但裴女父母堅持捐款，經盧冠宇建議決定將3萬6000捐給分會，作為犯罪被害人保護用途。
南投地檢署檢察長張曉雯說，感謝家屬善心捐款，也肯定犯保分會員工對犯罪被害人保護之不遺餘力，印證了愛無國界，讓外籍之馨生人備感溫馨。
南投分會主委吳明賢表說，犯罪被害人保護協會陪伴被害人和家屬走出傷痛，提供法律協助、關懷、申請補償、生活扶助等服務，也是家屬的支持力量。裴女越南娘家經濟狀況不佳，但仍捐出3萬6000元幫助其他被害人家屬，化悲傷為大愛，相當難得。從100年至今，被害人及家屬為感謝分會的協助，共捐款共計51筆，金額達92萬8000元，共同支持犯罪被害保護工作，讓愛無遠弗屆。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言