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移工談判逼道歉遭拘禁 同鄉爬牆逃從17樓墜落慘死

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園2名黃姓越南籍移工不滿同鄉的潘姓友人臉書PO文，找他出面談判起糾紛，作勢攻擊並恫嚇稱「殺」、「永遠不會原諒」，儘管對方頻道歉求饒稱「請你們放過我」，仍將他關在屋內限制自由揚言報警，潘被逼的爬牆卻不慎從17樓墜落慘死，檢方偵結依妨害自由致死罪嫌起訴2名黃男。

檢警調查，2名黃姓移工（40歲、34歲）去年6月9日約潘出面，到2人住的17樓公寓談判，因要求潘道歉遭拒，2人前後對他做出攻擊手勢，並恫嚇「現在道歉已經太晚了」、「永遠不會原諒」，「會把門栓，關在裡面叫警察來」，並阻擋在門前不讓潘出來，以此剝奪他行動自由。

結果潘認為無處可逃，晚上11點多從17樓房屋的女兒牆往外攀爬，未料過程中不慎失去平衡，直接墜落1樓停車場，頭、胸及腹部多處外傷，當場慘死。

檢方訊時，2名黃男坦承因為不滿潘之前在臉書的PO文，所以才和他發生爭吵，潘雖然說「對不起」、「你們饒了我吧」，「拜託放過我」等語，但仍不願讓他離開，並一起阻擋潘出門。

潘的妻子證稱，當晚打電話給先生時，有聽到他向黃說「請你們放過我們」，對方回「永遠不會原諒」、「關在裡面叫警察」，「殺」等語，結果晚上11點多到場時，就發現老公躺在地上已經死亡。

現場同鄉友人也說，黃當時站在17樓大門口，潘打算逃跑時，被黃用身體擋住門，雙方吵架之後潘自行走到陽台的女兒牆，並跨出牆面隨即墜落1樓。

另警方也在牆上平面、乾衣機上採集到潘的掌紋，解剖體內酒精、毒品含量也未超標，勘驗現場發現除了陽台、大門外，沒有其他出入口，女兒牆外也無設置扶手、安全繩索等可供人攀爬至其他樓層的設備。

檢方審酌，2名黃男作勢攻擊潘，還出言恫嚇，經對方求饒、懇求離去仍未果，堪認黃有以強暴、脅迫，恐嚇等方式共同剝奪潘行動自由，加上潘也是同棟9樓住戶，本可自由出入建物，若非遭2人限制自由，難認潘有爬牆脫逃必要，偵結依非法剝奪人行動自由因而致人於死罪起訴2名黃男。

潘姓移工被2名黃姓同鄉拘禁房間，打算爬牆卻從17樓墜落慘死，檢方偵結依非法剝奪人行動自由因而致人於死罪起訴2名黃男。記者曾健祐／攝影
潘姓移工被2名黃姓同鄉拘禁房間，打算爬牆卻從17樓墜落慘死，檢方偵結依非法剝奪人行動自由因而致人於死罪起訴2名黃男。記者曾健祐／攝影

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