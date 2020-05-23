嗆「警察最大尾」失控女朝搜索員警飆國罵吃官司

新北市李姓女子窩在高雄朋友住處，遇上警方持搜索票上門，她竟然為護友，頻頻撂台語嗆林姓警員「警察最大尾」、「你娘咧」，當場遭依妨害公務現行犯逮捕。橋頭地院依妨害公務罪，判處李女拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，可上訴。

警方今年2月25日下午持票欲搜索高雄某處，也就是29歲李女的朋友住處。李女當下維護朋友，與林姓警員起衝突，不只衝著員警嗆聲「警察最大尾」、「你娘咧」，還飆罵國罵。警方全程蒐證，並依妨害公務現行犯逮捕李女。

李女到案坦承跟警員口角，且有員警職務報告、搜索票影本等佐證，檢、審認定李女在公務員依法執行職務時，當場侮辱。