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嗆「警察最大尾」失控女朝搜索員警飆國罵吃官司
新北市李姓女子窩在高雄朋友住處，遇上警方持搜索票上門，她竟然為護友，頻頻撂台語嗆林姓警員「警察最大尾」、「你娘咧」，當場遭依妨害公務現行犯逮捕。橋頭地院依妨害公務罪，判處李女拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，可上訴。
警方今年2月25日下午持票欲搜索高雄某處，也就是29歲李女的朋友住處。李女當下維護朋友，與林姓警員起衝突，不只衝著員警嗆聲「警察最大尾」、「你娘咧」，還飆罵國罵。警方全程蒐證，並依妨害公務現行犯逮捕李女。
李女到案坦承跟警員口角，且有員警職務報告、搜索票影本等佐證，檢、審認定李女在公務員依法執行職務時，當場侮辱。
橋頭地院認為，李女對依法執行勤務的警員口出穢言，已妨害員警正常執勤，明顯挑戰公權力、藐視國家法秩序規範，不僅危害公務員執行公務，也傷害公務員執行職務的威信、尊嚴，相當不應該，但念在她犯後坦承犯行，態度尚可，應無再犯之虞，依妨害公務罪，判處李女拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，並命她接受法治教育1場次，可上訴。
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