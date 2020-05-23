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司機急上廁所忘拉手煞車 計程車倒退嚕重創路人
台南市劉姓計程車司機，去年8月7日下午4時55分，駕駛計程車到成大醫院院區門口斜坡處熄火停駛，急欲入內如廁，忘了拉起手煞車，瞬間計程車往後向斜坡下方滑動，剛好林姓男子步行經過，遭車子撞擊倒地，致頸椎、胸椎及腰椎等多處骨折，劉表示一時失慮釀禍，台南地院認他犯過失傷害罪，處拘役40日，緩刑2年，可上訴。
檢警調查，劉從事計程車駕駛已有3年多時間，對於車輛停車後人員離開時，應一併拉起手煞車，以防車輛滑動，也是一般駕駛應有的經驗。當時天候晴、日間自然光線、路面乾燥、無缺陷、無障礙物、視距良好，並非不能注意，竟疏未注意拉起手煞車，致車輛往後向斜坡下方滑動而撞擊林倒地，劉具有過失相當明確。
且林第6、7頸椎骨折脫位併狹窄及神經壓迫，第5及12胸椎、第1及3腰椎壓迫性骨折等傷害，又因本案車禍所致，二者具有相當因果關係，並無疑義。
雖劉尚未與林達成和解，惟劉在法院審理時，已表示能負擔80多萬元賠償，但與對方請求賠償金額尚有差距，所以未達成和解，並非因他無意賠償所致。
台南地院審酌，劉駕駛職業小型車，停駛時未注意避免車輛滑落斜坡的過失情節，及林頸、胸及腰椎骨折等傷害，確因劉行為不當，且尚未與林達成民事賠償和解。惟念劉犯後坦承犯行，兼衡智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，處拘役40日，可易科罰金。且認劉一時失慮，致罹刑典，經此偵審程序與科刑教訓後，當知所警惕，給予緩刑2年。
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